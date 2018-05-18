REANIMAL : premier coup d'oeil sur la demo gratuite disponible sur Nintendo Switch 2

Si vous êtes fan de Little Nightmares mais que Little Nightmares III vous a déçu, bonne nouvelle, Tarsier Studios, le studio suédois à l'origine de la franchise (mais pas en charge de l'opus 3) revient avec REANIMAL un jeu dont ont reconnaît immédiatement son style.

Jouable en solo ou en coopération, REANIMAL est une aventure fantastique et étrange mâtinée d'horreur pure, qui s'apparente à une suite, à peine déguisée, de Little Nightmares.

Le titre sort le mois prochain mais si vous avez hâte, une démo gratuite vous attends dès à présent sur l'eShop. Pour voir à quoi le titre ressemble, retrouvez notre vidéo de gameplay sur cette page accompagnée de sa présentation officielle.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, REANIMAL sera disponible le 13 février prochain sur Nintendo SWITCH 2.

Les créateurs originaux de Little Nightmares et Little Nightmares II sont de retour, et vous emmènent accomplir un voyage plus terrifiant que jamais. Dans ce jeu coopératif d’aventure et d’horreur, vous incarnez un frère et une sœur qui doivent traversent l’enfer pour secourir leurs amis disparus. En explorant le monde du jeu à bord d’un bateau et sur la terre, vous devrez faire preuve d’intelligence pour survivre et vous entraider pour espérer échapper à l’île infernale et au ténébreux secret qui vous hante. DE L’HORREUR ET DE L’ESPOIR Dans cette histoire dérangeante, empreinte d’une tension inquiétante et d’une atmosphère opaque, vous rejoignez les deux orphelins qui recherchent désespérément l’espoir et la rédemption dans les circonstances les plus éprouvantes. TRAVERSEZ UN MONDE SOMBRE ET SINISTRE Parcourez un monde intriguant, mais terrifiant, où le chemin principal n’est qu’une partie d’une histoire fragmentée. Pendant votre périlleux voyage, vous découvrirez toutes sortes d’endroits mystérieux, qui ont tous une histoire à raconter. UNE AVENTURE EMPLIE DE TERREUR Tarsier Studios fait appel à son style visuel unique pour donner vie à une multitude de nouveaux monstres sinistres et de personnages enfantins brisés, mais endurants. Des fragments issus du passé trouble des enfants deviennent la source d’inspiration pour le design de leurs personnages et les monstres qui les tourmentent désormais. PARTAGEZ LA PEUR Personne ne devrait être obligé de traverser l’enfer seul. Entièrement jouable en solo et en coopération en ligne et locale, REANIMAL propose une caméra partagée et dirigée, conçue pour maximiser la sensation de claustrophobie et de tension.

