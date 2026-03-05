Pokémon Pokopia est disponible sur Nintendo Switch 2

Pokémon Pokopia est une proposition rafraîchissante dont on vous a déjà dit tout le bien que l'on en pensait dans notre test complet. Cependant, si vous voulez juger sur pièces, c'est possible car le jeu est désormais disponible. Retrouvez un trailer et une présentation ci-dessous.

Pour rappel, Pokémon Pokopia sera disponible officiellement le 5 mars 2026 en exclusivité sur Nintendo Switch 2

Créez votre paradis Pokémon Profitez d'une vie paisible dans un jeu de simulation de vie cosy en construisant et en créant toutes sortes de choses dans Pokémon Pokopia, exclusivement sur Nintendo Switch 2.

Construisez un monde nouveau Les Pokémon et les êtres humains partageaient autrefois des jours heureux, mais le monde a dépéri, et les êtres humains ont disparu. Le seul résident encore présent est un Bouldeneu vénérable, qui vit seul sur ces terres désolées. Au sortir d'un long sommeil, un Métamorph étrange découvre ce qui est arrivé au monde et décide de restaurer cette contrée ravagée en utilisant ses capacités de transformation et ses étonnants nouveaux talents de confection.

Créez une utopie pour Pokémon Incarnez un Métamorph et bâtissez un monde merveilleux aux côtés des Pokémon. Après une bonne journée de construction et de jardinage, reposez-vous dans votre paradis ou proposez à des Pokémon et à vos proches de vous rendre visite. En restaurant ce monde et en cultivant sa superbe nature, vous rencontrerez de nouveaux Pokémon qui vous apprendront des capacités utiles ! Les Pokémon du voisinage ont hâte de vous accompagner dans vos aventures, que ce soit pour jouer ou vous aider à construire des bâtiments pour accueillir encore plus de proches ! Certains Pokémon vous demanderont parfois de l’aide pour créer ensemble un havre où il fait bon vivre.

Libérez votre créativité ! Fabriquez des objets et des meubles, puis décorez votre espace comme en tout simplicité en utilisant un Joy-Con 2 comme une souris ! Que ce soit en changeant de coiffure ou de tenue, en rendant visite à vos proches ou en prenant des photos de vos créations, il existe mille façons de profiter de votre monde !

Partagez votre paradis Vous pouvez jouer ensemble à quatre en ligne et en multijoueur sans fil local ! Pourquoi ne pas inviter vos proches à vous rejoindre dans votre havre de paix ? Et avec GameShare, vous pouvez partager le jeu avec d'autres consoles Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch et jouer ensemble avec un seul exemplaire du jeu !



