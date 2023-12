Pokémon Écarlate & Pokémon Violet reçoivent la mise à jour 3.0.0 - Le DLC 2 Le Disque Indigo disponible - Tous les détails

Si vous avez acheté le DLC de Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Le trésor enfoui de la Zone Zéro vous pouvez dès à présent mettre à jour votre jeu et jouer au Volume 2 nommé Le Disque Indigo. Conçu comme un bouquet final ce nouveau DLC nous entraîne dans une aventure se déroulant notamment sous l'océan, à l'institut Myrtille. Il permet le retour de nombreux Pokémon dont des Pokémon légendaires mais aussi donne la possibilité de voler avec Koraidon ou Miraidon ou encore d'utiliser une machine, le Synchrotron, permettant de voir à travers les yeux de ses Pokémon. Notez que l'extension Pokémon ÉCARLATE ET VIOLET: Le trésor enfoui de la Zone Zéro composée par Le Masque Turquoise et Le Masque Indigo ajoute plus de 230 Pokémon des jeux précédents; des Pokémon que vous pourrez retrouver dans votre jeu même si vous n'avez pas acheté le DLC, au gré de vos rencontres et de vos connexions, en ligne ou en local. Pour plus de détails, voir notre news spéciale ICI.

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet reçoivent donc une mise à jour et passent en version 3.0.0 . Retrouvez ci-dessous le détail de cette mise à jour

Mise à jour Ver. 3.0.0 (lancée le 13 décembre 2023)

Sortie de Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo pour Pokémon Écarlate et Pokémon Violet Les Dresseurs qui ont acheté Le trésor enfoui de la Zone Zéro pourront maintenant profiter des aventures dans Volume 2 : Le Disque Indigo . Pokémon additionnels Pour les Dresseurs qui n’ont pas acheté Le trésor enfoui de la Zone Zéro , des Pokémon additionnels peuvent apparaître en modes de communication locale ou en ligne. Ajustements de la fonctionnalité La difficulté du mini-jeu Chasse aux Monstres a été ajustée. Corrections de problèmes Nous avons corrigé un problème qui permettait à la compétence Aux Petits Soins de causer des comportements non intentionnels dans certaines situations.

Les effets de Paléo-synthèse et Charge Quantique ne se produiront pas pendant que la compétence Gaz Inhibiteur est active.

D'autres problèmes ont été corrigés.

Pokémon ÉCARLATE ET VIOLET: Le trésor enfoui de la Zone Zéro - Volume 2 : Le Disque Indigo est disponible dès aujourd'hui.

Pour rappel, Pokémon Écarlate et Pokémon Violet sont disponibles depuis le 18 novembre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec nos news précédentes et notre test complet.

