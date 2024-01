Pokémon Écarlate et Violet - Braségali à l'honneur dans le prochain Raid Téracristal 7 étoiles

Dans Pokémon Écarlate et Violet, les Raids Téracristal sont un moyen simple et ludique de mettre la main sur des Pokémon possédant un Teracristal particulier. Mais pour récompenser les joueurs les plus méritants, The Pokémon Company et Game Freak aiment aussi mettre en place de temps à autre des Raids particulièrement corsés. Le mois de janvier va donc avoir le droit à un Raid tout feu tout flamme avec l'arrivée de Braségali dans les Raids 7 étoiles (ceux avec un cristal noir). Ce Raid sera disponible du 12 janvier 2024 au 15 janvier 2024. puis du 19 janvier 2024 au 22 janvier 2024 .

Pour Information, Braségali possédera un Terracristal de Type Vol, un insigne Surpuissant, et ne pourra être capturé qu'une seule fois une fois un Raid réussi. Nous vous conseillons donc de préparer une bonne stratégie et 3 amis relativement doués, car les Raids 7 étoiles ne sont jamais une partie de plaisir.