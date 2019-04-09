Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy reçoit une mise à jour sur Switch, PS4, Xbox One et PC - Tous les détails

Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy est disponible depuis le 9 avril 2019 sur Nintendo Switch, PC, Playstation 4 et Xbox One. C'est une compilation qui réunit les trois premières affaires du célèbre avocat, Phoenix Wright: Ace Attorney, Phoenix Wright: Justice for All et Phoenix Wright: Trials and Tribulations.

Si vous possédez cette compilation, sachez que Capcom vient de déployer une mise à jour tardive qui apporte de nouvelles langues (sachant que le français a déjà été ajouté) et quelques améliorations dont vous pouvez retrouver le détail ci-dessous.

Pièce à Conviction A : de nouvelles langues Prise en charge de l'Espagnol (Amérique du Sud) et du Portugais Brésilien pour le texte et la voix. Pièce à Conviction B : la toute nouvelle galerie Lecteur de musique : possibilité d’écouter les morceaux de la trilogie et de sélectionner des chansons issues de l'album spécial.

: possibilité d’écouter les morceaux de la trilogie et de sélectionner des chansons issues de l'album spécial. Galerie d’images : possibilité de parcourir les illustrations officielles, les croquis des personnages et les scènes des trois jeux.

: possibilité de parcourir les illustrations officielles, les croquis des personnages et les scènes des trois jeux. Créateur de scènes : possibilité de mettre en scène les personnages, de combiner des animations et créer ses propres confrontations dramatiques au tribunal ! Pièce à Conviction C : d’autres nouvelles fonctions Sélection d'épisode : possibilité de sélectionner instantanément n'importe quel chapitre ou épisode et de plonger directement dans l'action.

: possibilité de sélectionner instantanément n'importe quel chapitre ou épisode et de plonger directement dans l'action. Mode Histoire : possibilité de laisser le jeu progresser automatiquement afin de pouvoir profiter de l'histoire à son rythme.

: possibilité de laisser le jeu progresser automatiquement afin de pouvoir profiter de l'histoire à son rythme. Lecture automatique : possibilité de laisser les dialogues se dérouler automatiquement afin de pouvoir suivre l'histoire sans avoir à appuyer.

La mise à jour de Phoenix Wright : Ace Attorney Trilogy est disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC (Windows et Steam).

