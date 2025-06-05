Orbitals : l'exclusivité Nintendo SWITCH 2 dévoile sa cinématique d'intro en français

C'est peut-être, la sensation de la rentrée sur Nintendo SWITCH 2. Orbitals est un jeu qui joue à fond la carte de la nostalgie avec ses personnages animés tout froit sortis d'Albator et d'autres animés japonais des années 70/80.

C'est un peu la mode en ce moment puisque d'autres jeux inspirés de l'animation japonaise du siècle dernier sont prévus sur d'autres plateformes, notamment Vivarium attendu prochainement sur PC et Xbox. Faut croire qu'on a tout en nous quelque chose de nostalgique.

Orbitals ne fait cependant pas dans la facilité puisqu'il s'agit d'un jeu de tir jouable uniquement à deux en coopération, en local ou en ligne. En attendant nos premières impressions, Nintendo vient de publier la version française de la cinématique d'intro du jeu réalisée par le studio Massket.

Le style, l'animation, les bruitages sans oublier le doublage voix en français, tout est fait pour nous replonger dans une époque que les moins de 40 30 ans ne peuvent pas connaître. Pour en savoir plus sur le casting vocal du jeu, retrouvez notre article dédié ICI

Pour rappel, Orbitals sera disponible le 3 septembre 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Le jeu sortira en deux versions sur l'eShop, une standard à 39,99€ et une version Deluxe à 49,99€ et sera aussi disponible en version boîte.

Pour plus de détails, retrouvez ci-dessous la présentation du jeu :

Joignez-vous à un ou une amie et lancez Orbitals, une aventure intergalactique à deux en coop se déroulant dans un univers inédit d'animé rétro. Incarnez Maki et Omura, deux explorateurs inséparables dont la détermination inébranlable compense le manque d'expérience. Vous affronterez les périls de l'espace à la recherche de matériel afin de sauver votre foyer, une station vétuste prise au piège d'une tempête cosmique surnaturelle. Notre duo devra s'aventurer par-delà la tempête au gré de territoires inconnus, dans une tentative désespérée pour sauver la station. Réflexion, courage et travail d'équipe vous seront indispensables pour réussir ! Une atmosphère d'animé rétro ! Orbitals ressuscite le style des classiques de l'animation japonaise, avec des cinématiques dessinées à la main par Studio Massket, des doublages en japonais et en anglais, et une bande originale qui évoque toute la magie de cette époque. Un jeu d'aventure et d'énigmes conçu pour la coop Entièrement élaboré pour la coop asymétrique à deux joueurs – en local en écran partagé, ou en ligne via la fonctionnalité GameShare de la Nintendo Switch 2 – Orbitals récompense la coordination et la communication. Utilisez les outils uniques de chaque personnage pour avancer, surmonter les dangers, et faire des rencontres improbables au fil de cette grande aventure spatiale ! Partez à l'exploration au-delà de la tempête cosmique ! Pilotez votre vaisseau à travers les périlleux champs d'astéroïdes et découvrez de mystérieuses stations abandonnées recelant toutes sortes d'énigmes que seuls deux explorateurs peuvent résoudre, ensemble. Lorsqu'on s'aventure en territoire inconnu, travailler en étroite collaboration est vital. Souvenez-vous, c'est grâce à votre esprit d'équipe que vous parviendrez à sauver votre foyer !

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