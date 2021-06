Nintendo Switch : retrouvez en une image tous les titres des jeux à venir en 2021 et au delà

Suite à la diffusion mardi 15 juin du Nintendo Direct de l'E3 2021 (dont vous pouvez retrouver le résumé ICI) on a désormais une idée un peu plus juste de ce qui nous attends en 2021 et même un peu après sur Nintendo Switch. Parmi les nouveautés, il y aura Mario Party Superstars, Wario Ware Get it Together,Project Zero : la prêtresse des eaux noires, Shin Megami Tensei V, No More Heroes III, Life is strange : True Colors, Pokémon Diamant Étincelant / Perle Scintillante ou encore Metroid DREAD... Un programme riche et varié sachant que, connaissant Nintendo, la société à sûrement quelques atouts dans sa manche- sans même parler des éditeurs-tiers... En attendant de découvrir tout ceci, retrouvez une infographie vous montrant tous les titres sortis et prévus sur Nintendo Switch en 2021 et même un peu après.

Here’s a quick look at just some of the games coming to #NintendoSwitch in 2021 and beyond! Which ones are you going to play? pic.twitter.com/ITKLsTIlUV