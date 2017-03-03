Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 reçoivent la mise à jour 22.5.0 - Tous les détails

Par rifraff - Il y a 5 heures

La Nintendo SWITCH 2 a reçu cette nuit une nouvelle mise à jour se contentant, officiellement d'apporter une "amélioration globale" et des ajouts linguistiques. Rien d'exceptionnel, a priori, mais comme toujours si vous voulez garder votre console à jour, et que la mise à jour n'est pas automatique, rendez-vous dans les paramètres de la console, onglet Console, pour la lancer. 

Evidemment, dans le même temps, la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) passent aussi en version 22.5.0. avec par contre, un peu plus de changementss. En effet, la mise à jour apporte une refonte graphique de l'eShop des consoles avec des nouveautés concernant l'utilisation du code pin et la lecture des vidéos. 

Les Joy-Con ne reçoivent pas de mise à jour. 

En attendant d'autres détails, retrouvez le détail de cette mise à jour et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaires.

Nintendo Switch 2 - Version 22.5.0 (Sortie le 15 juin 2026)

  • Ajout du néerlandais et du russe à la liste des langues de synthèse vocale dans les paramètres d'accessibilité.
  • Ajout du néerlandais et du russe comme langues pour « Changer de parole ⇔ Texte pendant le chat de jeu » dans les options d’accessibilité.
  • Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Nintendo Switch - Version 22.5.0 (Sortie le 15 juin 2026)

  • L'interface de la boutique en ligne Nintendo eShop a été repensée.
    • La couleur de la boutique en ligne Nintendo eShop reflétera désormais la couleur du thème si votre thème dans les paramètres système est défini sur « Basique sombre ».
  • Le code PIN de vérification de l'utilisateur peut désormais être utilisé pour confirmer l'accès à la boutique en ligne Nintendo et l'utilisation des modes de paiement enregistrés.
  • Ajout de la possibilité de rembobiner de 10 secondes/d'avancer de 10 secondes avec les boutons ZL et ZR lors du visionnage d'une vidéo en plein écran dans les actualités ou sur le Nintendo eShop.
  • Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Voir aussi, à propos de la mise à jour 22.0.0 :

 

Quelques annonces à ne pas rater :

Nintendo Switch (standard)
Nintendo
Nintendo

  • 03 mars 2017
  • 03 mars 2017
  • 03 mars 2017
Update

  • Inconnue
  • Inconnue
  • Inconnue
Nintendo SWITCH 2
Nintendo
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  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025

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