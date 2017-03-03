La Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 reçoivent la mise à jour 22.5.0 - Tous les détails
La Nintendo SWITCH 2 a reçu cette nuit une nouvelle mise à jour se contentant, officiellement d'apporter une "amélioration globale" et des ajouts linguistiques. Rien d'exceptionnel, a priori, mais comme toujours si vous voulez garder votre console à jour, et que la mise à jour n'est pas automatique, rendez-vous dans les paramètres de la console, onglet Console, pour la lancer.
Evidemment, dans le même temps, la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) passent aussi en version 22.5.0. avec par contre, un peu plus de changementss. En effet, la mise à jour apporte une refonte graphique de l'eShop des consoles avec des nouveautés concernant l'utilisation du code pin et la lecture des vidéos.
Les Joy-Con ne reçoivent pas de mise à jour.
En attendant d'autres détails, retrouvez le détail de cette mise à jour et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaires.
Nintendo Switch 2 - Version 22.5.0 (Sortie le 15 juin 2026)
- Ajout du néerlandais et du russe à la liste des langues de synthèse vocale dans les paramètres d'accessibilité.
- Ajout du néerlandais et du russe comme langues pour « Changer de parole ⇔ Texte pendant le chat de jeu » dans les options d’accessibilité.
- Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.
Nintendo Switch - Version 22.5.0 (Sortie le 15 juin 2026)
- L'interface de la boutique en ligne Nintendo eShop a été repensée.
- La couleur de la boutique en ligne Nintendo eShop reflétera désormais la couleur du thème si votre thème dans les paramètres système est défini sur « Basique sombre ».
- Le code PIN de vérification de l'utilisateur peut désormais être utilisé pour confirmer l'accès à la boutique en ligne Nintendo et l'utilisation des modes de paiement enregistrés.
- Ajout de la possibilité de rembobiner de 10 secondes/d'avancer de 10 secondes avec les boutons ZL et ZR lors du visionnage d'une vidéo en plein écran dans les actualités ou sur le Nintendo eShop.
- Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.
Voir aussi, à propos de la mise à jour 22.0.0 :
- Détails de la mise à jour sur Nintendo Switch 2
- Détails de la mise à jour des consoles Nintendo Switch 1
- Détails du nouveau mode d'amélioration du mode portable
Quelques annonces à ne pas rater :
- Zelda Ocarina of TIME revient en 2026
- SPYRO A REALM BEYOND annoncé sur Switch 2
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