La Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 reçoivent la mise à jour 22.5.0 - Tous les détails

La Nintendo SWITCH 2 a reçu cette nuit une nouvelle mise à jour se contentant, officiellement d'apporter une "amélioration globale" et des ajouts linguistiques. Rien d'exceptionnel, a priori, mais comme toujours si vous voulez garder votre console à jour, et que la mise à jour n'est pas automatique, rendez-vous dans les paramètres de la console, onglet Console, pour la lancer.

Evidemment, dans le même temps, la Nintendo Switch (standard), la Nintendo Switch Lite, la Nintendo Switch - Modèle OLED) passent aussi en version 22.5.0 . avec par contre, un peu plus de changementss. En effet, la mise à jour apporte une refonte graphique de l'eShop des consoles avec des nouveautés concernant l'utilisation du code pin et la lecture des vidéos.

Les Joy-Con ne reçoivent pas de mise à jour.

En attendant d'autres détails, retrouvez le détail de cette mise à jour et n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques en commentaires.

Nintendo Switch 2 - Version 22.5.0 (Sortie le 15 juin 2026)

Ajout du néerlandais et du russe à la liste des langues de synthèse vocale dans les paramètres d'accessibilité.

Ajout du néerlandais et du russe comme langues pour « Changer de parole ⇔ Texte pendant le chat de jeu » dans les options d’accessibilité.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Nintendo Switch - Version 22.5.0 (Sortie le 15 juin 2026 )

L'interface de la boutique en ligne Nintendo eShop a été repensée. La couleur de la boutique en ligne Nintendo eShop reflétera désormais la couleur du thème si votre thème dans les paramètres système est défini sur « Basique sombre ».

Le code PIN de vérification de l'utilisateur peut désormais être utilisé pour confirmer l'accès à la boutique en ligne Nintendo et l'utilisation des modes de paiement enregistrés.

Ajout de la possibilité de rembobiner de 10 secondes/d'avancer de 10 secondes avec les boutons ZL et ZR lors du visionnage d'une vidéo en plein écran dans les actualités ou sur le Nintendo eShop.

Améliorations générales de la stabilité du système afin d'optimiser l'expérience utilisateur.

Voir aussi, à propos de la mise à jour 22.0.0 :

Quelques annonces à ne pas rater :