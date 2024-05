Nintendo SWITCH 2 : quelques spécificités techniques auraient été dévoilées par des fournisseurs

La prochaine Nintendo Switch, communément appelée Nintendo SWITCH 2, sera officiellement présentée d'ici quelques mois. En attendant, les rumeurs fusent de tous côtés.

Celle du jour proviendrait, selon le compte Twitter Centro LEAKS, "de sources officielles qui suivent les expéditions entre les fournisseurs de composants, Nvidia et Nintendo". Ainsi quelques spécificités de la nouvelle console auraient été divulguées. Retrouvez les ci-dessous

Evidemment, tout ceci est à prendre avec des pincettes, en attendant d'avoir des informations officielles. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires;

La prochaine console de Nintendo sera bien un nouveau modèle de Nintendo Switch

Trustworthiness rating: 9/10



This information comes from official sources that are tracking shipments happening between component suppliers, Nvidia and Nintendo. This is very likely completely accurate. https://t.co/vYcW0BYwcg