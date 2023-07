Nintendo génère plus de revenus grâce à ses jeux que Microsoft et Sony ou n'importe quel autre éditeur de jeux vidéo

Le procès qui oppose Microsoft à la FTC (la commission de contrôle des pratiques anti-concurrentielles des États-Unis) qui s'oppose au rachat d'Activison vient de s'achever par une victoire de Microsoft qui va pouvoir dès demain finaliser son achat et "absorber" Activision. Pour autant, l'histoire n'est pas terminée puisque la FTC a fait appel de la décision. En attendant d'hypothétiques développements, on continue de trier les nombreuses informations ressorties durant les audiences. Pour mémoire, un des enjeux du procès a été pour Microsoft de démontrer que Nintendo était un concurrent sérieux et que le marché des jeux vidéo ne se résumait pas à la Xbox et à la Playstation, la FTC s'inquiétant de la position dominante que Microsoft pourrait avoir après le rachat.

Durant tout le procès, Microsoft s'est donc évertué à prouver qu'il n'était pas le second acteur du marché mais le troisième mais aussi qu'il n'avait aucun intérêt à garder pour ses plateformes, l'exclusivité de "gros" jeux car ils généraient parfois plus de revenus sur d'autres plateformes, comme Minecraft sur Nintendo Switch. C'est dans ce cadre que des données concernant les revenus des éditeurs de jeux en 2021 ont été dévoilées via une liste. On y découvre que cette année là (du moins) Nintendo a généré bien plus de revenus sur ses jeux que ses concurrents directs avec 5,18 milliards de dollars de revenus contre ​​ 2,1 milliards de dollars pour Sony et 1,372 milliard de dollars pour Xbox Game Studios. Il est vrai que Nintendo a énormément de "long-sellers" et que généralement la société japonaise ne baisse pas le prix de ces jeux comme le font beaucoup d'autres éditeurs. Par ailleurs, Nintendo n'a pas de service incluant des jeux récents comme le Game Pass par exemple;

Revenus d'édition du marché des consoles en 2021 Nintendo – 5,18 milliards de dollars Electronic Arts – 4,508 milliards de dollars Take-Two Interactive – 2,352 milliards de dollars Sony Interactive Entertainment – ​​2,1 milliards de dollars Activision-Blizzard – 2,072 milliards de dollars Epic Games– 1,708 milliard de dollars Ubisoft – 1,428 milliard de dollars Xbox Game Studios – 1,372 milliard de dollars Bandai Namco – 980 millions de dollars (Autres non répertoriés)

