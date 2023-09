Nintendo à la recherche d'un Data Engineer

Alors que la Nintendo Switch est en passe de terminer sa septième année de service, toutes les pensées sont tournées vers la console qui lui succèdera. Si à l'heure actuelle nous n'avons que des rumeurs à nous mettre sous la dent, c'est du côté de la liste des recherches d'emploi chez Nintendo of America que les plus curieux ont détecté une information intéressante. Nintendo of America a en effet mis en ligne une offre pour un poste de Data Engineer, Embedded Systems (NTD). Le descriptif du poste parlant de l'intégration de l'Intelligence Artificielle pour régler les contraintes de mémoire et de puissance qui limite les appareils, il y a fort à parier que cela ait à voir avec l'implémentation de la technologie DLSS de NVIDIA. Pour information, cette technologie permet justement de faire intervenir l’intelligence artificielle pour améliorer la qualité d’image, mais aussi soulager le processeur graphique grâce à l’upscaling par IA.

Chez Nintendo, nous recherchons un ingénieur de données pour aider à l'intégration des technologies d'apprentissage automatique sur les plates-formes embarquées à faible consommation d'énergie. Vous travaillerez à l'intersection des moteurs d'inférence d'apprentissage automatique et des systèmes embarqués, en faisant face à des défis qui découlent des contraintes de traitement et de mémoire et d'un budget de puissance. Les tâches comprennent, sans s'y limiter, le portage de cadres d'apprentissage automatique sur des plates-formes embarquées, l'évaluation et l'analyse comparative de solutions matérielles d'apprentissage automatique, la sélection et l'optimisation de modèles d'apprentissage automatique pour s'adapter aux budgets de puissance, de mémoire et d'unité centrale. DESCRIPTION DES TÂCHES : Concevoir, développer et maintenir un cadre formel pour la validation et l'étalonnage des solutions d'apprentissage automatique.

Effectuer des évaluations du matériel d'apprentissage automatique.

Rechercher, évaluer, analyser et optimiser les modèles d'apprentissage automatique. RÉSUMÉ DES EXIGENCES : Diplôme de premier cycle en informatique, en génie électrique ou dans un domaine connexe.

Familiarité avec les cadres d'apprentissage profond, par exemple PyTorch, TensorFlow, OnnxRuntime.

Maîtrise des langages C et C++.

Connaissance pratique de Python.

Expérience dans le développement de logiciels embarqués.

Possède de solides compétences en matière de débogage et de dépannage.

Connaît les concepts du système d'exploitation, par exemple la gestion de la mémoire, la communication inter-processus, le threading.

Familiarité avec le flux de travail Git, les systèmes de construction et les chaînes d'outils open-source (ninja, LLVM, GCC, CMake, etc...).

A l'aise avec les équipements de laboratoire (par exemple jtag, oscilloscope, wattmètre).

