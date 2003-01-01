Nintendo-Master est de retour ! L'aventure continue !

Nous revoilà !

Si, ces derniers jours, vous avez cherché à faire une petite visite sur le site, vous avez forcément constaté que celui-ci n'était plus en ligne. Suite a des attaques de bots répétées et à des inscriptions frauduleuses qui devenaient de plus en plus problématiques, nous avons du prendre des mesures drastiques.

Le serveur a du être mis à jour et l'infrastructure du site a du être intégralement vérifiée et retravaillée afin d'assurer la sécurité des données.

Depuis plusieurs semaines, nous étions déjà au travail pour corriger les failles mais les attaques devenaient de plus en plus intenses et insoutenables.

Nous revoilà donc plus fort qu'auparavant (désolé pour les bonnes âmes qui nous voyaient déjà partir vers d'autres cieux) même si tout n'est pas encore parfait. Nous avons du provisoirement fermer les inscriptions et pour celles et ceux qui voudraient rejoindre la communauté, vous pouvez, en attendant la réouverture, nous retrouver sur notre Discord.

Notez qu'aucune nouvelle création de blog n'est possible actuellement et, pour tout dire d'ici le 31 décembre, la section sera définitivement fermée, On fera une communication à ce sujet prochainement afin de permettre la sauvegarde des données, si cela intéresse quelqu'un. Dans le même temps, les forums devraient aussi fermer définitivement leurs portes. Les temps ont changé et aujourd'hui, ces sections ne sont plus aussi pertinentes qu'au temps de leur splendeur. On cherche néanmoins des options pour les remplacer... Si vous avez des idées, et plus largement, des pistes d'améliorations, n'hésitez pas : c'est le moment ! N'hésitez pas aussi à nous signaler les inévitables bugs que vous rencontrerez (peut-être)...

Il y a de nombreux changements qui sont prévus sur le site mais, là encore, on vous en reparlera en temps et en heure.

Nintendo-master.com est un site qui existe depuis 2003. Il a été créé par des passionnés qui ont su en faire un nom important sur la scène Nintendo indépendante. Et même si, depuis, il y a eu de nombreuses rédactions différentes et que le site a connu des hauts et des bas, c'est toujours la passion qui nous anime et nous motive, et qui fait que le site existe, encore et toujours, après tant d'années !

Toute la rédaction en profite d'ailleurs, pour vous remercier vivement de votre soutien et de votre fidélité. Nintendo-master.com est de retour. L'aventure continue !

PS: Nintendo peut désormais balancer son trailer de Zelda Ocarina of Time. On est prêt.

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