MOUSE: P.I. For Hire : ça cartoon sur consoles - Le jeu déjà rentabilisé

Sorti il y a moins d'un mois sur PC et consoles, dont la Nintendo SWITCH 2, MOUSE: P.I. For Hire est déjà un gros succès. Ce jeu de tir développé par le studio polonais Fumi Games et reprenant l'esthétique des vieux cartoons des années 30 (comme un certain Cuphead) est un de nos derniers coup de coeur et, a priori, nous ne sommes pas les seuls à avoir adoré.

En effet, l'éditeur du jeu PlaySide vient d'annoncer que le titre s'était déjà écoulé à près de 730 000 exemplaires sur toutes les plateformes et qu'il était déjà rentabilisé. Une bonne nouvelle pour ce titre en passe de devenir culte et que nous ne saurions trop vous conseiller. il est actuellement à 29,99€ sur l'eShop de la Switch 2.

MOUSE: P.I. For Hire est un jeu de tir à la première personne débordant d'action qui s'inspire des cartoons des années 30. Son animation rétro en noir et blanc est dessinée à la main, image par image, afin d'offrir une esthétique vintage saisissante. Naviguez entre les couches de corruption dans cette histoire de détective passionnante aux aspects de film noir, avec des environnements dynamiques à explorer, une bande originale jazz orchestrale ainsi qu'un arsenal bien chargé d'armes cartoon et de bonus destructeurs. DES ENQUÊTES MORTELLES Découvrez le détective privé Jack Pepper, un ancien héros de guerre à présent enquêteur dans un monde où le danger rôde jusque dans le plus petit des trous de souris. Découvrez la vérité lorsqu'un simple cas de personnes disparues se transforme rapidement en une intrigue complexe où les enlèvements et les meurtres sont de la partie. Enquêtez dans les bas-fonds de Sourisville, combattez des gangs lourdement armés ainsi que des policiers corrompus, et découvrez des indices pour mettre au jour la conspiration enterrée sous la surface. VISEZ, CHARGEZ, RIGOLEZ Des mitrailleuses crépitantes aux projectiles explosifs, chaque arme de l'arsenal de Pepper est conçue pour créer un chaos cartoonesque inarrêtable. Équipez-vous avec un éventail d'armes à feu classiques mais créatives, et consommez des améliorations puissantes lorsque vous aurez besoin d'un supplément d'épinards dans vos coups ! Des batailles létales et des combats contre des boss fous vous attendent dans cette aventure rétro explosive. Les habitants de Sourisville ne lâchent pas facilement l'affaire. UNE VILLE PLEINE DE SECRETS Explorez un terrain de jeu urbain varié, des rues sombres aux studios de cinéma, en passant par des opéras opulents, des marais empoisonnés et des égouts. Avec une myriade d'affaires à résoudre et d'objets à trouver, Sourisville est le paradis des détectives ! Utilisez chaque outil à votre disposition pour courir sur les murs, utiliser votre grappin et votre double saut dans ce monde cartoon impitoyable. FONCTIONNALITÉS Animation rétro noir et blanc inspirée des cartoons des années 30.

Combat rapide à la première personne où le mouvement est essentiel.

Une campagne solo passionnante qui dévoile une toile complexe de crime et de corruption.

Plus de 20 niveaux dignes d'un film noir, remplis de souris, de rats et de musaraignes.

Un arsenal bien rempli de douzaines d'armes et d'équipements uniques avec un twist cartoon.

Des bonus consommables brutaux, capables de changer le cours de n'importe quel combat.

Des capacités de déplacement déblocables et une traversée de niveau inspirée des Metroidvania.

Une bande originale jazz enregistrée par un orchestre.

En attendant d'autres détails, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, MOUSE: P.I. For Hire est disponible sur Nintendo SWITCH 2. Pour en savoir plus, retrouvez notre test complet du jeu.

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Source : Eurogamer