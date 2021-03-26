Monster Hunter Wilds pourrait avoir droit à sa version Nintendo Switch 2

Avec le succès de la Nintendo Switch 2, petit à petit, de nombreux jeux jusque-là inenvisageables sur la première Switch font leur entrée dans le Nintendoverse. Monster Hunter Wilds pourrait-il être un de ces jeux ? C'est dans tous les cas, ce que prétend une rumeur qui fait le tour du net en ce moment.

Initialement sorti en début d'année sur PC, Xbox Series et PS5, le jeu est depuis régulièrement mis à jour. C'est ainsi que dans les données d'un des derniers patchs, des petits fouineurs auraient, a priori, repéré la mention "Nsw2upgradeEdition" qui pourrait laisser croire qu'une version Switch 2 du jeu serait en préparation (peut-être dans une version incluant tous ces DLC...)

Evidemment, à ce stade, difficile d'en penser grand chose si ce n'est rappeler qu'il ne s'agit que d'une rumeur. Monster Hunter Wilds est un "gros morceau" qu'il semble difficile à porter sur Nintendo Switch 2 sans trop de casse.D'un autre côté, Capcom est un des éditeurs qui soutient fermement la nouvelle console de Nintendo comme les annonces des sorties de Resident Evil Requiem et PRAGMATA le prouvent.

En attendant une hypothétique confirmation, une chose est sûre, Monster Hunter fera bien l'actualité de la Nintendo Switch 2 d'ici quelques mois avec la sortie de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection prévue le 13 mars 2026 .

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Lire aussi : Tous les jeux Switch et Switch 2 attendus en 2026

,

Le prochain jeu des aventures de Lara Croft dévoilé aux Game Awards 2025

Et toujours :