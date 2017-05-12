Minecraft devrait enfin avoir droit à sa Nintendo Switch 2 Edition
Il fallait s'y attendre (et, c'est d'ailleurs étonnant qu'on attende encore) mais le jeu phénomène Minecraft pourrait bien avoir droit à sa Nintendo Switch 2 Edition.
Ce n'est pas officiel mais l'édition a désormais sa propre fiche sur le site de classification des jeux, ESRB et, à moins d'une erreur, avec le NINTENDO DIRECT qu'on devine arriver bientôt, cela semble pratiquement une affaire entendue.
Alors certes, on peut déjà jouer à Minecraft sur Switch 2 grâce à Minecraft ; Nintendo Switch edition mais avec une édition dédiée on aura forcément droit à des améliorations, et sûrement aussi une jouabilité à la souris.
En attendant une confirmation officielle, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.
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