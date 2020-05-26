Minecraft DUNGEONS II annoncé sur Xbox, PS5, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 - Premières images et détails

Surprise. Microsoft vient d'annoncer une suite à Minecraft Dungeons, fort logiquement nommée Minecraft DUNGEONS II. Le jeu proposera "une toute nouvelle aventure" avec "des défis palpitants" et "des lieux jamais vus auparavant"... Le jeu est prévu cette année sur PC et consoles dont la Switch 1 et la Nintendo SWITCH 2. Il faudra cependant patienter pour en savoir plus.

En attendant un premier teaser est à voir ci-dessous avec les premières images du jeu. Sur l'eShop, le jeu n'a pas encore de date de sortie ni de prix. Par contre, le poids du jeu est pour le moment annoncé à 6,8 Go (aussi bien sur Switch 1 que sur Switch 2). Retrouvez ci-dessous la présentation officielle du jeu.

Le travail d’un héros n’est jamais terminé! Le désordre se prépare et le monde est face à une menace sans pareille. Un nouveau danger gagne en puissance, prêt à s’abattre sur la terre et à semer le chaos. Retournez dans le monde de Minecraft Dungeons dans une toute nouvelle aventure de jeu de rôle d’action, débordant de rencontres à enjeux élevés, de défis palpitants et de lieux jamais vus auparavant, alors que vous vous apprêtez à sauver un monde en crise. Allez-vous, vous et vos alliés, l’emporter sur les forces du mal et sauver la situation une fois de plus? Liste de souhaits aujourd’hui pour rester au courant de ce qui s’en vient... Minecraft DUNGEONS II est attendu en 2026 sur PC, Xbox Series, PS5, Nintendo Switch et Nintendo SWITCH 2.

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