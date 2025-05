Mario Kart World : gameplay de la mission snowboard sur Nintendo Switch 2

Mario Kart World est LE jeu de lancement de la Nintendo SWITCH 2 qui arrive à grands pas.

Nouveau Mario Kart en monde ouvert, le jeu permettra notamment de se balader librement sur l'intégralité de la map, à la recherche de différents collectibles mais aussi pour réussir des petites missions;

Ainsi, l'application Nintendo Today! nous dévoile aujourd'hui une de ces missions, une course de Maskass en snowboard. Retrouvez cette séquence de gameplay grâce à la vidéo capturée par le compte Bluesky TodayNews!

Pour mémoire, au cas où, la Nintendo SWITCH 2 et Mario Kart World seront disponibles le 5 juin 2025 . Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE AUSSI : Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

Pour aller plus loin :

​Lire aussi : Notre preview de la Nintendo Switch 2

???? [Mario Kart™ World] P Switch Mission #3 (fixed video) View this content in the Nintendo Today! app: ???? today.oatmealdome.me



[image or embed]