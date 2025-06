Mario Kart World - La mise à jour 1.1.2 est là et va faire grincer des dents

Si vous avez lancé une partie de Mario Kart World aujourd'hui , vous avez dû remarquer que le jeu est passé en version 1.1.2. Si l'ajout d'une mise à jour permet la plupart du temps de corriger des bugs présents, un des ajouts de cette dernière version va faire grincer les dents des joueurs en ligne. Lorsque vous deviez sélectionner une course, vous aviez le choix entre un circuit en 3 tours, et deux routes alternatives (les deux tours en ligne droite et le dernier tour sur circuit). Il était possible de contourner l'imposition des courses sur route en sélectionnant aléatoire au moment du choix de la course. Ce "bug" est désormais corrigé, et maintenant, même en sélectionnant aléatoire vous aurez deux chances sur 3 de tomber sur une route alternative.

Détails de la version 1.1.2. Ajustement des courses sélectionnées aléatoirement lors du choix du tracé dans les « Course VS »

Réajustements pour corriger un problème où les variations de classement étaient parfois affichées de manière incorrecte dans les modes Jeu en ligne et Survie

Résolution d'un bug sur le rétablissement rapide après une chute dans Jungle Dino Dino

Correction d'un problème où vous percutiez le mur près de la ligne d'arrivée du circuit Cinéma Boo lorsque vous étiez transformé en Bill Balle

Source : Nintendo