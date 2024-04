Grounded : 10 Go sur Xbox Series, 3 Go sur Nintendo Switch

Chéri, j'ai rétréci la taille du jeu

Après Pentiment, un autre jeu de Microsoft Studios développé par Obsidian Entertainment s'apprête à sortir sur Nintendo Switch : Grounded.

Dans ce titre, initialement sorti en exclusivité sur Xbox en 2022 , le joueur incarne un personnage qui se retrouve miniaturisé dans un jardin rempli de danger et surtout d'insectes qui, tout d'un coup, semblent monstrueusement grands. Jouable seul ou à plusieurs, à la première ou à la troisième personne, Grounded est un très bel ajout à venir dans la bibliothèque de la Nintendo Switch.

Prévu, pour le moment uniquement en version téléchargeable (sachant que Limited Run prépare une version physique pour cet été ), on découvre sur la fiche eShop du jeu qu'il faudra réserver 3 Go d'espace libre dans la mémoire ou la carte micro-SD de sa console. Un poids "sensiblement" réduit (en même temps, c'est raccord) comparé à celui de la version originale qui sur Xbox Series était plus ou moins de 10 Go ...

En attendant d'autres détails, retrouvez une présentation ainsi que le trailer officiel du jeu et des captures de sa fiche eShop sur cette page.

Grounded est attendu le 16 avril 2024 sur Nintendo Switch. Son prix sur l'eShop est de 39,99€ . Vous pouvez l'obtenir à 31,99€ (soit une remise de 20% du prix) en précommandant le jeu.

Le monde est un endroit vaste, magnifique et dangereux. Encore plus quand on a été réduit à la taille d'un insecte. Explorez, construisez et survivez ensemble dans ce jeu d'aventure et de survie coopératif. Pourrez-vous survivre parmi les hordes d'insectes géants et faire face aux nombreux périls du jardin ?

Découvrez tous les mystères en jouant l'histoire !

Comment êtes-vous devenu aussi minuscule ? Qui vous a fait ça ? Comment allez-vous rentrer chez vous ? Vous découvrirez la réponse à toutes ces questions en progressant dans l'histoire.

En solo ou à plusieurs, et quand vous voulez !

Vous pouvez affronter le jardin en solo ou à quatre en ligne. Et ce n'est pas tout. Avec l'option Mondes partagés, vous pouvez continuer à jouer dans le monde partagé même si l'hôte originel n'est pas connecté. Votre progression sera sauvegardée !

Plus aucun endroit n'est sûr, pas même votre base.

Des créatures peuvent être trouvées en train d'errer dans de multiples endroits du jardin, comme les profondeurs de la mare, les cavernes du repère des termites ou encore la chaleur étouffante du bac à sable. Vous pouvez également les attirer vers différents endroits du jardin en activant les appareils MIX.R. Cependant, plus vous interférez avec les créatures du jardin, plus ces dernières deviendront dangereuses et pourront s'en prendre directement à votre base. Préparez-vous.

Jouez comme il vous plaît !

Utilisez le système de personnalisation en jeu comme les Mutations ou les Molaires de lait pour activer les bonus et améliorations que vous souhaitez pour votre personnage. Vous pouvez également fabriquer et améliorer des armures et des armes pour donner à votre personnage les statistiques et avantages dont il aura besoin pour faire face aux dangers du jardin.

Il est temps de se donner à fond, ou de ne jamais pouvoir rentrer à la maison !