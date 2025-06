Elden Ring: Tarnished Edition : la date de sortie sur Nintendo Switch 2 dévoilée cette semaine ?

Parmi les jeux tiers attendus sur Nintendo SWITCH 2, il y a Final Fantasy VII Remake Intergrade, Professeur Layton et le Nouveau Monde à Vapeur, 007 First Light ou encore ELDEN RING Tarnished Edition.

Le GOTY 2022 s'offre une nouvelle version "souillée" spéciale pour la Nintendo SWITCH 2 (même si le nouveau contenu sera aussi disponible sur les autres versions).

Attendu cette année, sans plus de précision, le jeu vient d'être évalué et classé M sur l'ESRB, l'équivalent américain de notre PEGI.

Sachant que mercredi, Bandai-Namco fait son show mercredi à 21h (heure de paris), il est possible qu'ELDEN RING Tarnished Edition obtienne enfin une date de sortie précise sur Nintendo SWITCH 2.

Si ce n'est pas le cas, on devrait y retrouver Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Everybody's Golf: Hot Shots, Little Nightmares III, PATAPON 1+2 REPLAY, Shadow Labyrinth et même un nouveau jeu My Hero Academia.

Rise, Tarnished. Avec plus de 28 millions d’exemplaires vendus dans le monde, ELDEN RING est un jeu de rôle et d’action multirécompensé prenant place dans un univers de dark fantasy totalement unique. ELDEN RING Tarnished Edition inclut le jeu original ELDEN RING, l’extension SHADOW OF THE ERDTREE, une nouvelle armure ainsi que des options de personnalisation pour l’apparence de Torrent*. ELDEN RING Tarnished Edition sortira sur Nintendo Switch 2 en 2025.

