Bethesda annonce les remasters de Fallout 3 et de Fallout: New Vegas

Bethesda a publié un long article sur ses réseaux sociaux détaillant l'avenir de ses nombreuses franchises, et notamment celui de Fallout. Retrouvez la traduction du message ci-dessous.

On y apprend notamment que si la préproduction de Fallout 5 et le développement de The Elder Scrolls VI sont les priorités du studio, Fallout 3 et Fallout: New Vegas vont avoir droit à une remasterisation. Pour le moment, pas d'autres détails et aucune confirmation que ces remasters sortiront sur Nintendo SWITCH 2.

Cependant comme nous avons eu droit à The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition et Fallout 4: Anniversary Edition et que The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered est attendu le mois prochai n sur Nintendo SWITCH 2, on peut espérer que Fallout 3 et Fallout: New Vegas suivent le même chemin (à moins que la Xbox ne se les réserve...)

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

UN MESSAGE DE BETHESDA GAME STUDIOS

Nous aimons créer ces univers autant que vous aimez y jouer. Aujourd’hui, nous souhaitons vous faire part des projets à venir de Bethesda Game Studios et de ce que vous pouvez attendre de nous dans les années à venir.

Depuis quarante ans, nous créons des jeux qui ont diverti près d’un demi-milliard de joueurs. Plus que de simples jeux, ce sont des univers. Des univers que vous pouvez explorer, façonner et vous approprier. Des univers dans lesquels nous retournons ensemble.

C’est ce qui nous anime. Nous investissons davantage dans les univers que les joueurs adorent, nous donnons aux créateurs un rôle plus important dans la conception de leurs expériences, et nous renforçons la cohésion de nos équipes afin de pouvoir vous proposer nos jeux plus rapidement, les accompagner plus longtemps et continuer à les développer à vos côtés pendant les décennies à venir.

STARFIELD CONTINUE

Avec plus de 17 millions de joueurs ayant accumulé près d’un milliard d’heures de jeu à ce jour, Starfield reste un élément essentiel de notre avenir. Alors que nous entrons dans notre troisième année, nous continuerons à développer les « Settled Systems » avec de nouvelles histoires, des améliorations ciblées du gameplay et des mises à jour supplémentaires, tout en préparant le lancement du nouveau contenu « Starborn » l’année prochaine. Plus de 40 % des joueurs personnalisent déjà leur expérience grâce à Creations, et nous continuerons à investir dans les créateurs et à offrir aux joueurs de nouvelles façons de s’approprier Starfield.

CRÉÉ PAR LES JOUEURS

Depuis le début, nous sommes convaincus que nos univers n’appartiennent pas seulement à ceux qui les créent, mais aussi à ceux qui y jouent. C’est pourquoi nous mettons depuis longtemps à la disposition des joueurs les outils nécessaires pour créer leurs propres expériences, une tradition qui remonte au Morrowind Construction Set. Cette année a marqué une nouvelle étape importante pour Creations avec son extension à Fallout 4, qui vient s’ajouter à Skyrim et Starfield. Nous sommes fiers d’annoncer que les créateurs ont déjà perçu plus de 10 millions de dollars de redevances grâce à leur travail.

L’AVENIR DE FALLOUT

Fallout est aujourd’hui l’une de nos principales priorités. Fallout 5 reste notre objectif à long terme, et nous avons actuellement plusieurs projets Fallout en cours de développement.

Fallout 76 continue d’accueillir des millions de joueurs qui explorent ensemble les Appalaches. Avec près de 70 mises à jour gratuites publiées à ce jour, l’aventure est loin d’être terminée. En effet, nous prévoyons une extension majeure de Fallout 76 pour l’année prochaine : Raven Rock, une préquelle de Fallout 3.

Fallout 4, le jeu le plus primé de la franchise, vient de fêter son 10e anniversaire et a récemment dépassé les 35 millions d’exemplaires vendus, continuant d’attirer un nouveau public chaque année.

Nous savons également que de nombreux joueurs souhaitent revivre les expériences Fallout précédentes. Bien que nous n’annoncions aucune date aujourd’hui, nous travaillons actuellement sur des versions remasterisées de Fallout 3 et de Fallout : New Vegas.

Fallout Shelter reste le moyen le plus populaire de découvrir l’univers de Fallout sur mobile, avec plus de 250 millions de joueurs. De nombreuses nouveautés sont à venir pour Fallout Shelter, notamment de nouvelles saisons. Un projet télévisé non scénarisé autour de Fallout Shelter est également en cours de développement avec nos partenaires d’Amazon Studios et de Kilter Films.

Nous tenons à féliciter Kilter Films et Amazon Studios pour les 10 nominations aux Emmy Awards obtenues par la saison 2 de Fallout. La production de la saison 3 est déjà en cours.

Et même si nous n’organiserons pas de diffusion traditionnelle pour le Fallout Day cette année, nous préparons déjà quelque chose de spécial pour le 30e anniversaire de Fallout en 2027, date à laquelle le Fallout Day sera célébré en direct à Washington, D.C.

COLLABORATION ENTRE STUDIOS

Le Wasteland continue de s’étendre alors que nous faisons à nouveau équipe avec nos amis de longue date chez Obsidian Entertainment. Nous sommes heureux de confirmer qu’ils travaillent avec nous sur un nouveau projet Fallout. Nous vous en dirons plus à l’avenir.

Nous renforçons également la collaboration entre nos équipes au sein de Bethesda. ZeniMax Online Studios travaillera en étroite collaboration avec Bethesda Game Studios sur la franchise The Elder Scrolls, tout en continuant à proposer de nouvelles expériences incroyables pour The Elder Scrolls Online. La saison 1 : « Le retour de la guilde des voleurs » vient de démarrer, et l’équipe a encore bien d’autres projets en réserve. En harmonisant davantage nos efforts au sein de la franchise, nous pourrons créer des expériences encore meilleures pour les joueurs.

Ce rapprochement entre nos équipes nous aide à bâtir des fondations plus solides pour tout ce que nous créerons à l’avenir.

THE ELDER SCROLLS ET AU-DELÀ

Ces fondements s’étendent au-delà de nos équipes pour englober la technologie, les outils et les systèmes qui animeront la prochaine génération de RPG Bethesda.

Nos équipes développent actuellement The Elder Scrolls VI et Fallout 5 sur Creation Engine 3, une plateforme technologique commune que nous construisons depuis le lancement de Starfield. Elle permet à nos équipes de mener de front plusieurs projets grâce à de nouveaux outils, techniques de rendu et systèmes qui définissent nos jeux.

Fallout 5 est actuellement en préproduction. The Elder Scrolls VI est aujourd’hui notre priorité en matière de développement, la majorité de notre équipe travaillant actuellement sur le prochain chapitre de la franchise. Avec plus de 65 millions d’exemplaires vendus, les joueurs continuent d’explorer Skyrim 15 ans plus tard, mais nous savons que l’attente de la suite a été très longue.

Le prochain chapitre est en route. Nous en sommes exactement là où nous avions prévu d’en être, nous adorons le rendu et y jouons tous les jours.

LA VOIE À SUIVRE

Au sein de Bethesda Game Studios, nous construisons l’avenir de Fallout, The Elder Scrolls et Starfield. Nous investissons dans notre technologie, renforçons la cohésion entre nos équipes, assurons le soutien de nos jeux en service, nous développons vers de nouvelles formes de divertissement et travaillons à la prochaine génération de RPG Bethesda.

Nous sommes extrêmement impatients de découvrir ce que l’avenir nous réserve et tenions à vous en dévoiler le plus possible dès aujourd’hui. Nous ne saurions trop vous remercier pour tout ce que vous nous avez apporté, à nous et à ces univers. Et nous avons hâte de les faire évoluer ensemble.

–Bethesda Game Studios