The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered débarquera en août sur Nintendo Switch 2

Vous avez retourné Bordeciel dans tous les sens depuis la sortie de Skyrim et vous n'en pouvez plus d'attendre The Elder Scrolls VI ? Que diriez-vous de vous offrir une petite virée en Cyrodiil en attendant ? Annoncé en février dernier, Bethesda vient enfin de confirmer la date de sortie de The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sur Nintendo Siwtch 2. Les amateurs de RPG pourront ainsi préparer leur expédition à partir du 11 août prochain en dématérialisé, mais également en version physique. Concernant cette version physique, nous attendons une confirmation, mais certains sites étrangers annoncent apparemment une version physique complète sur cartouche, chose assez étonnante quand on sait que Skyrim n'a eu le droit qu'à un code in the box.

En partenariat avec la talentueuse équipe de Virtuos, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, le Jeu de l'année 2006, se refait une beauté et tourne désormais sur Nintendo Switch 2, avec une compatibilité DLSS de 900p et 30fps en mode portable ou 1080p et 30fps sur dock.



Grâce à la compatibilité des commandes par mouvements, de l'écran tactile et du mode souris gaucher et droitier, les joueurs n'auront jamais profité d'une telle flexibilité pour refermer la gueule d'Oblivion. Plongez dans un univers foisonnant d'histoires captivantes, rencontrez des personnages inoubliables, rejoignez des guildes, conquérez l'arène légendaire et devenez le Champion de Cyrodiil. Vous pouvez jouer l'histoire dans son intégralité grâce aux extensions d'histoire Shivering Isles et Knights of the Nine, incluses dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.