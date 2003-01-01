The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered confirmé sur Nintendo Switch 2

C'est la dernière cartouche que nous propose Bethesda pour aujourd'hui. Alors que les joueurs attendent désespérément des nouvelles du sixième opus et qu'ils retournent encore Bordeciel avec la version Nintendo Switch 2 de The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda vient de confirmer qu'une édition Nintendo Switch 2 était en préparation pour The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Une occasion idéale de quitter Bordeciel pour découvrir Cyrodiil pour la première fois sur une console Nintendo.

Explorez Cyrodiil comme jamais auparavant avec de nouveaux visuels époustouflants et un gameplay raffiné dans The Elder Scrolls IV: Oblivion™ Remastered

Redécouvrez Cyrodiil

Arpentez l'environnement foisonnant de Tamriel et battez-vous à travers les différents plans d'Oblivion : de nombreux éléments y ont été méticuleusement recréés à la main par les développeurs, afin de vous assurer des moments d'exploration grandioses.

Écrivez votre histoire

Tracez votre propre chemin et jouez comme vous l'entendez, sous les traits d'une noble guerrière, d'un sinistre assassin, d'un vieil ensorceleur ou encore d'une forgeronne bagarreuse.

Vivez une aventure épique

Entrez dans un univers foisonnant d'histoires captivantes et rencontrez une inoubliable cohorte de personnages. Maîtrisez le combat à l'épée et maniez une puissante magie pour sauver Tamriel de l'invasion daedrique.

L'histoire complète

Ne vivez pas Oblivion à moitié grâce aux extensions « Les îles Trémensides » et « Chevaliers des Neuf », ainsi qu'au contenu téléchargeable supplémentaire inclus dans The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.