Fallout 4: Anniversary Edition - Les Terres Désolées sont disponibles sur Nintendo Switch 2

Les Terres Désolées vous attendent dès à présent sur Nintendo Switch 2 avec la sortie ce jour de Fallout 4: Anniversary Edition. Une occasion parfaite pour repartir à l'aventure pour la première fois sur une console Nintendo. Notre habitant de l'abri 111 partira ainsi à l'assaut du Commonwealth pour retrouver son enfant. Cette nouvelle version sera également l'occasion de profiter des 6 extensions officielles, accompagnées des meilleurs éléments proposés par les joueurs dans le Creation Club. Nous vous laissons découvrir le trailer de lancement du jeu ci-dessous, et nous vous donnons très prochainement rendez-vous pour notre test dédié.

Depuis dix ans, Fallout 4 s'impose comme l'un des jeux de rôle en monde ouvert les plus acclamés de tous les temps. Aujourd'hui, l'Anniversary Edition rassemble l'épopée post-nucléaire dans une édition définitive. Récompensé par plus de 200 prix dont le jeu de l'année DICE et BAFTA, cette édition inclut le jeu de base salué par la critique, les 6 extensions officielles et plus de 150 éléments du Creation Club.

Comprend le jeu complet et les 6 extensions officielles :

Automatron

Wasteland Workshop

Far Harbor

Contraptions Workshop

Vault-Tec Workshop

Nuka-World

Plus de 150 éléments du Creation Club dont des armes uniques, des ensembles d'armure assistée, des packs de construction, des peintures, des habitations inédites et même la possibilité de donner à Canigou l'apparence d'une autre race... tout le nécessaire pour enrichir votre voyage à travers le Commonwealth.

Célébrez une décennie d'aventure, de survie et de choix dans un monde à jamais transformé. Les Terres désolées attendent votre retour.