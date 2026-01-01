Fallout 4: Anniversary Edition sortira fin février sur Nintendo Switch 2

Bethesda a tenu a clôturer le Nintendo Direct Partner Showcase en annonçant son arrivée dans le catalogue de la Nintendo Switch 2 en 2026. Son premier gros titre sera ainsi Fallout 4: Anniversary Edition, qui revient 10 ans après sa sortie sur supports concurrents. Une occasion parfaite pour (re)découvrir le Commonwealth tout en profitant des caractéristiques de la Nintendo Switch 2, des extensions du jeu, et des contenus les plus populaires créés par les joueurs au fil des ans. Fallout 4: Anniversary Edition sera officiellement disponible à partir du 24 février 2026 .

Depuis dix ans, Fallout 4 s'impose comme l'un des jeux de rôle en monde ouvert les plus acclamés de tous les temps. Aujourd'hui, l'Anniversary Edition rassemble l'épopée post-nucléaire dans une édition définitive. Récompensé par plus de 200 prix dont le jeu de l'année DICE et BAFTA, cette édition inclut le jeu de base salué par la critique, les 6 extensions officielles et plus de 150 éléments du Creation Club.

Comprend le jeu complet et les 6 extensions officielles :

• Automatron

• Wasteland Workshop

• Far Harbor

• Contraptions Workshop

• Vault-Tec Workshop

• Nuka-World

Plus de 150 éléments du Creation Club dont des armes uniques, des ensembles d'armure assistée, des packs de construction, des peintures, des habitations inédites et même la possibilité de donner à Canigou l'apparence d'une autre race... tout le nécessaire pour enrichir votre voyage à travers le Commonwealth.

Célébrez une décennie d'aventure, de survie et de choix dans un monde à jamais transformé. Les Terres désolées attendent votre retour.