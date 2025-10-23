Fallout 4: Anniversary Edition annoncé sur Nintendo Switch 2 - Tous les détails

Alors qu'Ubisoft vient d'officialiser l'arrivée d'Assassin's Creed Shadows en décembre sur Nintendo Switch 2, dans le même temps, Bethesda a annoncé lors d'un stream spécial que Fallout 4 allait avoir droit à une édition anniversaire dès le mois prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

La bonne nouvelle, c'est que Fallout 4: Anniversary Edition sortira aussi sur Nintendo Switch 2. La mauvaise, par contre, c'est qu'il faudra attendre l'année prochaine p our y jouer sur la console de Nintendo.

En attendant, retrouvez un premier teaser de Fallout 4: Anniversary Edition sur Nintendo Switch 2 ainsi qu'une présentation de l'édition.

Cette sortie spéciale comprend le jeu de base et les six extensions officielles : Automatron, Far Harbor, Nuka-World et les extensions d'atelier. Que vous vouliez construire des colonies, affronter des robots ou explorer les mystères du Commonwealth, toutes les aventures sont à votre disposition. Mais ce n'est pas tout ! L'Anniversary Edition inclut également plus de 150 éléments du Creation Club, dont certains des préférés de la communauté et des éléments inédits conçus pour enrichir votre aventure. Nouvelles armes, variantes de Canigou comme un husky ou un dalmatien, ajustements de gameplay et extensions de quêtes... chaque résident de l'abri y trouvera son compte. Les Créations arrivent dans Fallout 4 ! Pour la toute première fois, les Créations arrivent dans Fallout 4 ! L'Anniversary Edition de Fallout 4 introduit un tout nouveau menu en jeu consacré aux Créations, facilitant la découverte, le téléchargement et l'utilisation de contenus créés aussi bien par des développeurs professionnels que par des passionnés. Cela signifie que vous verrez encore plus de nouveau contenu dans le Commonwealth, afin de transformer votre aventure de manière inédite et passionnante. Que vous soyez un survivant de longue date ou un nouveau venu dans les Terres désolées, l'Anniversary Edition est l'expérience Fallout 4 ultime.

Fallout 4: Anniversary Edition est attendu en 2026 sur Nintendo Switch 2.

