The Elder Scrolls V: Skyrim passe en version 1.2 sur Nintendo Switch 2 - Toutes les infos ici

Après une sortie sur l'eShop de la Nintendo Switch 2 en décembre dernier, les joueurs se sont plaint du manque d'améliorations concernant cette nouvelle version de The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, Notamment l'absence des 60 FPS pour explorer Bordeciel dans des conditions optimales. C'est désormais chose réglée puisque Bethesda vient de sortir la mise à jour 1.2 de son jeu. Nous vous laissons découvrir le détail du patch note ci-dessous :

Fonctionnalités : Ajout d'un mode 60 Hz dans les paramètres d'affichage qui permet de choisir entre "Prioriser les graphismes" et "Prioriser les performances".

De plus, la fréquence d'images a été bloquée à 30 Hz en mode graphique pour une expérience de jeu plus fluide. Corrections de crash et de performances : Correction d'un crash survenant lors de la lecture du livre "The Crimson Dirks Vol. 4” pour la quête "Tilted Scales" en allemand. Correction d'un crash audio. Correction d'un crash, d'un chargement infini et d'un freeze du jeu survenant parfois lors de la sélection rapide de "Charger" dans le menu pause.

Correction d'un crash survenant lors de l'utilisation répétée du sort « Transmutation du minerai » en dehors du campement du Ruisseau Entravé.

Amélioration des chutes de FPS qui se produisaient aux endroits suivants : pendant la quête Cache-cache à Kynesgrove, pendant le combat au Baiser de Secunda, lors de la découverte du chalet de Drelas et lors du combat contre un géant au camp de la Pierre Parlante. Corrections de problèmes visuels : L’affichage des plans d’eau à distance ou dans les menus entraînait un décalage vertical.

Les trembles au loin apparaissaient avec une teinte bleue.

La sortie des grottes provoquait la persistance du contour de l’entrée pendant l’écran de chargement. Corrections de l’interface utilisateur : Le passage du mode souris au mode manette pendant les dialogues ou le menu Aide entraînait la mise en surbrillance d’options différentes.

Le passage du mode souris au mode manette dans les menus d’aide ou les astuces utilisateur ne mettait pas à jour dynamiquement les indications.

L’option "Prêt/Range" était absente du menu Commandes souris du Joy-Con 2. L'option "Supprimer" restait grisée dans le menu Charger lors du passage du mode souris au mode manette.

Supprimer une sauvegarde dans les menus Sauvegarder/Charger réinitialisait la sélection en haut de la liste.

En mode souris, le curseur restait bloqué dans une petite partie de l'écran lors du passage du mode docké au mode portable ou lors de l'utilisation du GameChat. Corrections des commandes : L'atout Tir à l'arc "Œil de lynx" restait actif après le passage du mode souris au mode manette.

Maintenir le joystick droit enfoncé lors de la réattribution d'un bouton entraînait la disparition de ce bouton de la liste des commandes.

Les manettes Joy-Con 2 offraient un retour haptique en mode souris.

Les boutons ne répondaient plus lors de la réattribution des commandes pendant le déplacement des manettes Joy-Con 2 en mode souris.

La rotation de la carte en mode souris était plus lente et moins fluide qu'en mode manette. Correction d'un problème audio : Les effets sonores défilants continuaient de se déclencher lorsqu'on maintenait les touches haut ou bas du joystick gauche ou les boutons en haut ou en bas des menus Sauvegarder/Charger. Corrections de traduction : « Amiibo » apparaissait au pluriel en espagnol. Divers : Ajout de nouvelles traductions pour les fonctionnalités mentionnées ci-dessus et mises à jour de l'interface utilisateur.

Mise à jour des crédits du jeu.