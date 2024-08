Amazon Games compte amener Tomb Raider sur Nintendo Switch 2

Si Lara Croft fait désormais partie du petit musée vidéoludique qu'est devenue la Nintendo Switch notamment grâce à Tomb Raider I-III Remastered, les dernier jeux de la franchise Tomb Raider n'y sont pas encore entrés.

Il faudra probablement attendre la sortie de la prochaine console de Nintendo, communément Nintendo SWITCH 2 ou NS2, pour que cela change.

Dans une interview accordée à IGN, Christoph Hartmann, le PDG d'Amazon Games qui va distribuer le prochain opus de la série à la place de Square Enix, l'a d'ailleurs très clairement dit. Non seulement Amazon Games compte amener Tomb Raider sur "l'excellent appareil" que sera la Nintendo SWITCH 2 mais aussi d'autres jeux de son catalogue. La société compte d'ailleurs soutenir la console dès son lancement.

Pour autant, Amazon Games n'est pas pressé et préfère que Nintendo peaufine son bébé "encore un an" afin d'éviter les couacs et les plaintes des joueurs.

Oui, nous avons bien sûr prévu de développer des jeux pour la Switch et j'ai hâte qu'elle sorte. Je veux dire, honnêtement, je préfère qu'ils attendent un an et qu'ils la perfectionnent plutôt que de la lancer sur le marché à la va-vite et qu'on se plaigne ensuite de ce qui ne fonctionne pas. La Switch est un produit tellement fantastique que je peux attendre encore un an s'il le faut. Et en termes de développement, je pense que la plupart des développeurs non Nintendo ne font pas exclusivement des titres pour la Switch. Ils font toujours partie d'un portefeuille de mix de plateformes. Attendez un peu