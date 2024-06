STAR WARS: Bounty Hunter : le remaster du hit PS2 / GameCube débarque sur Nintendo Switch

Le studio Aspyr, a qui l'on doit notamment le retour de Lara Croft dans Tomb Raider I-III Remastered, vient d'annoncer son prochain remaster, STAR WARS: Bounty Hunter. Initialement sorti au début des années 2000 sur PS2 et sur GameCube, le titre se prépare à revenir cet été avec des graphismes améliorés incluant de nouvelles textures et de nouveaux effets d'éclairage mais aussi l'ajout d'une lampe de poche pour éclairer les environnements jugés par certains trop sombres dans le titre original.

STAR WARS: Bounty Hunter sera disponible sur l'eShop le 1er août prochain au prix de 19,99€ ( 17,99€ en précommande). Retrouvez une présentation et un trailer de STAR WARS: Bounty Hunter sur cette page.

,

Ramenez votre prime, mort ou vif

Que la chasse commence

Dans ce jeu classique d'aventure et d'action à la troisième personne, glissez-vous dans la peau de Jango Fett, le modèle des clones de la Grande Armée de la République, engagé pour capturer un Jedi passé du côté obscur.

Revivez l'histoire intemporelle

Explorez l'univers fantastique du légendaire chasseur de primes avant les événements de Star Wars: Episode II - Attack of the Clones. Affrontez des adversaires et combattez au cours de batailles acrobatiques dans cette adaptation optimisée pour les consoles et le matériel d'aujourd'hui.

Armé jusqu'aux dents

Frayez-vous un chemin à travers les bas-fonds de la galaxie, équipé de deux blasters, d'un lance-flammes et d'un lance-corde, rempli de rage mandalorienne à l'état pur.