007 First Light : sortie décalée sur Nintendo Switch 2

Dévoilé lors de la sortie de la Nintendo SWITCH 2 comme l'un des grands jeux attendus sur la nouvelle console, 007 First Light aurait du sortir le 27 mars 2026 avant d'être reporté d'un mois, au 27 mai 2026 .

Finalement, si le jeu sortira bien à cette date sur PC, PS5 et Xbox Series, il faudra patienter avant de pouvoir y jouer sur Nintendo SWITCH 2. En effet, IO Interactive vient d'annoncer que sortira "plus tard cet été" sur Nintendo SWITCH 2.

007 First Light arrive sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC le 27 mai 2026, et sur Nintendo Switch 2 plus tard cet été. Nous sommes impatients de voir les joueurs découvrir l'histoire d'origine réinventée de James Bond, et nous avons hâte de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible sur toutes les plateformes.

En attendant d'autres infos, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

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Suite à un acte de bravoure, James Bond, jeune membre de la Navy, est enrôlé dans le programme Double 0. Mais quand une mission visant à neutraliser un espion séditieux s’achève en tragédie, il doit s’allier à son mentor Greenway pour dévoiler une conspiration menaçant le cœur même du pouvoir. DEVENEZ 007 Découvrez l’histoire inédite et revisitée des origines de James Bond, et suivez le parcours tumultueux d’un jeune héros devenu le meilleur agent du MI6. UNE AVENTURE D’ESPIONNAGE PALPITANTE Embarquez pour des missions exotiques, pilotez des véhicules iconiques et plongez dans une aventure digne d’un film, à la poursuite d’un agent séditieux ayant toujours une longueur d’avance. L’ESPION, C’EST VOUS Optez pour la discrétion ou la bagarre. Combat à mains nues ou armes à feu, gadgets ou infiltration, bluff sous le nez de l’ennemi, le choix vous appartient. BIENVENUE AU MI6 Testez vos aptitudes d’espion et rejouez vos missions préférées avec des modificateurs additionnels, pour encore plus de plaisir !

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