Nintendo Switch 2

007 First Light : sortie décalée sur Nintendo Switch 2

Par rifraff - Il y a 25 minutes

Dévoilé lors de la sortie de la Nintendo SWITCH 2 comme l'un des grands jeux attendus sur la nouvelle console, 007 First Light aurait du sortir le 27 mars 2026 avant d'être reporté d'un mois, au 27 mai 2026.

Finalement, si le jeu sortira bien à cette date sur PC, PS5 et Xbox Series, il faudra patienter avant de pouvoir y jouer sur Nintendo SWITCH 2. En effet, IO Interactive vient d'annoncer que sortira "plus tard cet été" sur Nintendo SWITCH 2.

007 First Light arrive sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC le 27 mai 2026, et sur Nintendo Switch 2 plus tard cet été. Nous sommes impatients de voir les joueurs découvrir l'histoire d'origine réinventée de James Bond, et nous avons hâte de vous offrir la meilleure expérience de jeu possible sur toutes les plateformes.

En attendant d'autres infos, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

,

Suite à un acte de bravoure, James Bond, jeune membre de la Navy, est enrôlé dans le programme Double 0. Mais quand une mission visant à neutraliser un espion séditieux s’achève en tragédie, il doit s’allier à son mentor Greenway pour dévoiler une conspiration menaçant le cœur même du pouvoir.

DEVENEZ 007

Découvrez l’histoire inédite et revisitée des origines de James Bond, et suivez le parcours tumultueux d’un jeune héros devenu le meilleur agent du MI6.

UNE AVENTURE D’ESPIONNAGE PALPITANTE

Embarquez pour des missions exotiques, pilotez des véhicules iconiques et plongez dans une aventure digne d’un film, à la poursuite d’un agent séditieux ayant toujours une longueur d’avance.

L’ESPION, C’EST VOUS

Optez pour la discrétion ou la bagarre. Combat à mains nues ou armes à feu, gadgets ou infiltration, bluff sous le nez de l’ennemi, le choix vous appartient.

BIENVENUE AU MI6

Testez vos aptitudes d’espion et rejouez vos missions préférées avec des modificateurs additionnels, pour encore plus de plaisir !

Et aussi 

Nintendo SWITCH 2
Nintendo
Nintendo

  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
  • 05 juin 2025
007 First Light
IO Interactive

  • 27 mai 2026
  • 27 mai 2026
  • 27 mai 2026

Sur le même sujet

11
Image news
Nintendo Switch 2 et New Nintendo Switch seraient les noms utilis...
8
Image news
JSAUX dévoile son grip rechargeable JoyVerse Series pour la Ninte...
10
Image news
La Nintendo Switch 2 fait deux fois mieux que la première Switch...