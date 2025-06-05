South of Midnight : ce mois-ci sur Nintendo Switch 2 - Trailer, prix, poids et détails

Son arrivée sur Nintendo SWITCH 2 avait été officialisée lors des derniers Game Awards (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) et c'est donc fort logiquement qu'on apprend aujourd'hui que South of Midnight, le jeu du studio canadien Compulsion Games édité par Xbox Game Studios, sortira finalement ce mois-ci sur la nouvelle console de Nintendo dans une "Weather's Edition" (contenant le jeu et divers bonus)..

Initialement sorti sur Xbox Series, l'année dernière, South of Midnight est un jeu d'action-aventure qui se présente comme un conte sombre et gothique inspiré par le folklore sud-américain. Bénéficiant d'une belle réalisation et d 'un style graphique singulier, rappelant certains films d'animation en stop-motion, South of Midnight a reçu de nombreux prix l'année dernière notamment pour sa musique, son interprétation ou encore sa direction artistique. Son arrivée sur Nintendo SWITCH 2 est donc une bonne nouvelle qui ajoute un nouveau jeu "new gen" à son catalogue.

Sur l'eShop, South of Midnight est annoncé au prix de 39,99€ pour un poids de 48 Go . Pour plus de détails, retrouvez sa présentation officielle, quelques images et le trailer de la version Switch 2 du jeu. Enjoy.

South of Midnight - WEAVER'S EDITION:

Plongez dans le monde fantastique et macabre de South of Midnight. Outre le jeu complet, la Weaver's Edition vous donne accès au contenu numérique en anglais, qui met à l'honneur le savoir-faire, la musique et les récits qui ont façonné le développement du jeu:

• Artbook South of Midnight

• Bande originale composée par Olivier Deriviere

• Bande dessinée The Boo-Hag par Rob Guillory

• Vidéo musicale : Songs & Tales of South of Midnight

• Documentaire : Weaving Hazel's Journey, version longue



Imaginé par les créateurs de Contrast et de We Happy Few, South of Midnight est un jeu primé d'action-aventure envoûtant à la troisième personne, plongé dans l'ambiance du Sud profond des États-Unis.



Incarnez Hazel et explorez un univers sombre et fantastique, où vous découvrirez les mythes et les créatures du sud des États-Unis d'Amérique. Lorsqu'une catastrophe naturelle s'abat sur sa ville natale, Hazel est appelée à devenir tisseuse : une soigneuse dont la magie peut retisser les liens rompus et guérir les esprits. Forte de ses nouveaux pouvoirs, Hazel devra affronter et dompter des créatures redoutables, lever le voile sur les secrets de son passé familial et, avec un peu de chance, retrouver un foyer.



UN CONTE POPULAIRE MODERNE ET SOMBRE

Lorsqu'un ouragan ravage Prospero, Hazel est propulsée dans un monde sombre, plongé dans le sud des États-Unis, où les souvenirs prennent vie. Elle devra se lancer dans une quête périlleuse pour retrouver sa mère et sauver sa communauté. Dans ce conte populaire moderne, Hazel devra confronter sa propre identité au poids de sa famille, de son histoire et de son héritage.



AFFRONTEZ DES CRÉATURES MYTHIQUES

Maîtrisez un pouvoir ancestral capable retisser des créatures brisées et de découvrez les traumatismes qui les ont détruites. Lancez des sortilèges de tissage pour combattre des hanteurs destructeurs, explorez diverses régions du sud et réparez les déchirures de la Grande Tapisserie.



LA BEAUTÉ GLAÇANTE DU SUD PROFOND

Explorez la campagne sauvage et moribonde de Prospero et rencontrez ses habitants. Découvrez des graphismes au style soigné, une histoire touchante et des musiques immersives inspirées de l'histoire riche et complexe du Sud profond.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

South of Midnight sera disponible le 31 mars 2026 sur Nintendo Switch 2. Notez que le même jour, le jeu débarquera aussi sur PS5.

