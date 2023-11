Zelda Ocarina of Time X Studio Ghibli : teaser d'un magnifique fan-film

Zelda et Ghibli sont comme Michèle, ma belle; ce sont deux mots qui vont très bien ensemble. Et si pour le moment, l'association entre Nintendo et le célèbre studio d'animation japonais ne s'est jamais concrétisée, de nombreux fans ont déjà imaginé ce que cela pourrait donner...C'est le cas notamment des artistes de la chaîne YouTube RwanLink qui travaillent actuellement sur un projet de film nommé Castle Town.

Conçu comme une adaptation du hit de la N64, The Legend of Zelda : Ocarina of Time dans le plus pur style des films d'animation du Studio Ghibli, Castle Town sera mis en ligne le 21 novembre prochain . En attendant, un teaser montrant quelques images du projet est à découvrir ci-dessous. Enjoy.

Source : Youtube