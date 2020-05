Let's Play : Zelda Ocarina of Time Remake - Episode 2

Bienvenue sur l'épisode deux du Let's Play consacré au remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time. Ce nouveau format de vidéo sur Nintendo-Master vous est proposé par Tentapoulpe. Aujourd'hui nous allons jouer au très populaire fanmade d'Ocarina of Time réalisé par CryZENx sur Unreal Engine 4. Actuellement, nous jouons à la version "Update 6" de la démo sortie le 12 avril 2020 . Il y a de cela quelques jours, nous vous avions proposé l'épisode 1 de ce Let's Play alors n'hésitez pas à aller la visionner si ce n'est pas encore fait.

Sans plus tarder, voici l'épisode 2 :



Si cette démo jouable vous intéresse, elle est d'ores et déjà disponible sur le Discord officiel du créateur CryZENx. Vous retrouverez le lien pour télécharger cette version du jeu dans la rubrique "download-links" sur le Discord du créateur. Pour un confort de jeu optimal, nous vous recommandons vivement de jouer avec une manette. Si par ailleurs vous possédez une manette de PS4, il vous suffira de télécharger DS4Windows et de l'installer pour que celle-ci soit reconnue par votre ordinateur.

Comme nous l'avons indiqué précédemment ce format de vidéo est une première chez Nintendo-Master, nous espérons grandement que ce style de vidéo vous plaira. Si c'est le cas, de futures vidéos à thèmes différents pourraient voir le jour. Alors, n'hésitez pas à nous faire part de votre avis dans les commentaires.

