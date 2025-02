Zelda : Echoes of Wisdom : un joueur repense et améliore le système de sélection des échos du jeu

Anecdotique pour certains, brillant pour d'autres, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est un épisode étrange de la Legend qui marie le puzzle-game et l'aventure.

Combinant le style chibi du remake de The Legend of Zelda : Link's Awakening au gameplay non-conventionnel de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Zelda: Echoes of Wisdom est une proposition inattendue qui bien que rafraîchissante n'a pas forcément fait l'unanimité auprès des fans de la licence.

Si globalement le jeu a été plutôt bien accueilli, notamment par votre site préféré (non, on ne parle pas de celui-là) il a malgré tout reçu pas mal de critiques.

Outre la technique du jeu, souvent pointée du doigt, beaucoup de joueurs ont en effet pesté contre certains choix des développeurs, et plus particulièrement contre ceux concernant la gestion des échos.

Dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Zelda ne peut pas se battre directement et doit utiliser des échos, des reproductions d'objets et d'ennemis que la princesse peut invoquer pour progresser, résoudre des énigmes ou encore pour combattre. Il y a plus de 120 échos dans le jeu permettant en théorie à chaque joueur de jouer à sa façon. Mais encore faut-il trouver le bon ce qui n'est pas évident à partir du moment ou on commence à en avoir beaucoup.

Il n'y a que deux façons de sélectionner des échos dans le jeu. En appuyant sur pause et en passant par le menu ou alors, à la volée, avec une barre qui permet de faire défiler sa collection selon différents critères d'organisation.

Si les développeurs ont revendiqué ces choix, expliquant que c'était une façon d'obliger les joueurs à farfouiller dans leur collection, il faut reconnaître qu'en pratique, on finit, au contraire, par utiliser toujours les mêmes échos pour aller plus vite, ou par souci de facilité.

Mais les développeurs auraient-ils pu faire autrement ?

En s'inspirant des inventaires d'autres jeux (comme Minecraft, Animal Crossing : New Horizons ou encore Super Mario Maker), la chaine YouTube Game Maker's Toolkit nous prouve que oui.

Dans une vidéo, à retrouver sur cette page, la chaîne a totalement repensé l'interface du jeu avec notamment une barre permettant de sélectionner plus facilement les déclinaisons d'un même écho ou encore avec un inventaire permettant de retrouver tous les échos sur un seul écran.

Retrouvez cette vidéo ci-dessous et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible depuis le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec NOTRE TEST DE ZELDA ECHOES OF WISDOM SUR NINTENDO SWITCH

Source : Nintendolife