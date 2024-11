Zelda: Echoes of Wisdom - Nintendo dévoile enfin son placement dans la chronologie officielle de la saga

Certains ne dormaient plus depuis la sortie de The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom à force de se demander où était sa place dans la sacro-sainte chronologie officielle des The Legend of Zelda. Soyez rassurés, Nintendo vient officiellement de la dévoiler via l'intermédiaire de son portail web dédié à la saga.

Vous serez donc ravis d'apprendre que le tout dernier Zelda en date, développé par Grezzo et Nintendo conjointement se place juste après The Legend of Zelda Tri-Force Heroes sorti sur Nintendo 3DS en 2015 et le tout premier The Legend of Zelda sorti sur Nes en 1986 , soit dans la timeline du héros vaincu. Que pensez-vous de cette nouvelle clef de décryptage de la saga tout entière ?

Pour rappel, The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est disponible depuis le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch. Plus d'infos avec NOTRE TEST DE ZELDA ECHOES OF WISDOM SUR NINTENDO SWITCH

Source : Nintendo