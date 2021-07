Zelda : Breath of The Wild x Snake : un fan termine le jeu en s'imposant le défi de ne jamais repasser deux fois au même endroit

The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est un jeu qui ne cesse d'inspirer les joueurs du monde entier qui continuent de s'y perdre avec délectation. C'est le cas de ce/ cette joueur/euse du nom d'Everest Pipkin qui a décidé de refaire le titre en s'évertuant à ne jamais repasser deux fois au même endroit en se basant pour cela de l'option "Le Chemin du Héros" du premier DLC du jeu. Un défi particulièrement difficile transformant le jeu de Nintendo en une sorte de remake de Snake, ce petit jeu bien connu ou un serpent de plus en plus long doit se déplacer en faisant attention de ne jamais entrer en collision avec une partie de lui-même sachant que pour terminer le jeu, le/la joueur/euse s'est imposé(é) de débloquer toutes les zones et toutes les tours. Sur Twitter, Everest Pipkin a fait part de ses déconvenues et de la "patience infinie" qui lui a fallu pour réussir son défi après 6 tentatives et près de 8 mois d'effort . Mais le plus incroyable reste l'amour d'Everest Pipkin et de nombreux autres joueurs pour le titre de Nintendo plus de quatre ans après sa sortie au point de s'imposer de nouveaux défis pour pouvoir continuer d'y jouer. Retrouvez ci-dessous une des vidéos d'Everest et, beaucoup plus sur sa page Youtube et son compte Twitter. Et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour tout savoir sur The Legend Of Zelda: Breath of The Wild, n'oubliez pas nos news précédentes ni notre test : Zelda est une fête !

