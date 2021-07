Zelda Breath of The Wild : une incroyable vidéo qui vous montre comment anéantir (et humilier) les ennemis les plus coriaces du jeu de façon classe et spectaculaire

Connaissez-vous Peco ? Il s'agit d'un joueur japonais qui en quelques années s'est taillé une jolie réputation parmi les gamers. On le considère notamment comme l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de Zelda: Breath of The Wild. Et il le prouve, une nouvelle fois avec sa dernière vidéo qui est tout simplement prodigieuse. Il s'agit d'un montage montrant des combats entre Link et les ennemis les plus forts et coriaces du jeu, du genre de ceux qui vous familiarisent avec la typographie du Game Over du titre Mais pour Peco ces ennemis ne lui font pas peur du tout et avec un sens certain de la mise en scène et du panache, il s'en va leur faire une ordonnance, et une sévère ! Aux quatre coins du jeu qu'on va les retrouver éparpillés par petits bouts façon puzzle. E ce stade, Peco, il ne correctionne plus : il dynamite, il disperse, il ventile. Du grand art tout simplement qui nous prouve une fois de plus, à quel point Zelda: Breath of The Wild est un jeu incroyable. mais comme toujours, nous vous en laissons juge en regardant la vidéo ci-dessous.. Attention toutefois aux crampes de la mâchoire à force de rester bouche bée.

Pour tout savoir sur The Legend Of Zelda: Breath of The Wild, n'oubliez pas nos news précédentes ni notre test : Zelda est une fête !

