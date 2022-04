Zelda Breath of The Wild 2 : le nouveau Link inspire un magnifique fan-made

La semaine dernière , l'annonce du report de la sortie de Zelda BOTW 2 a sonné le glas des espoirs de bon nombre de fans qui espéraient (sans trop y croire, il faut bien le dire) découvrir le nouveau jeu dès cette année . Au moins, les deux courtes nouvelles images publiées ont permis d'affiner diverses théories sur l'histoire du jeu mais aussi de mieux apprécier le design du "nouveau" Link que l'on dirigera dans le jeu. Un "nouveau" Link aux longs cheveux qui porte une toge, intègre un bras et une main très étrange et dont l'épaule est tatouée avec des motifs mystérieux. Evidemment, il n'aura pas fallu longtemps pour que les fans s'accaparent ce "nouveau" Link et en donnent leur version. A ce petit jeu, Malin Falch, créatrice norvégienne du comics Nordlys et Dan Eder qui officie notamment comme Artiste principal de personnages 3D sur MultiVersus, le Smash Bros-like-free-to-play de Warner Bros, se distinguent haut la main. S'inspirant du dessin, déjà magnifique, de Malin Falch, Dan Eder a réalisé un stupéfiant Link en 3D (avec même une version en Cell-Shading.) Nous vous laissons découvrir tout ceci en images ou encore sur les réseaux de Malin Falch et de Dan Eder qui vous permettront, en plus, de découvrir leur travail. Et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, Zelda BOTW 2 est attendu au printemps 2023 . Plus d'infos avec nos news précédentes et les liens ci-dessous.

VOIR AUSSI :

Rejoignez la communauté de Nintendo-Master.com sur nos réseaux sociaux : Twitter, Facebook et Youtube

I promised a cel-shaded version of my Link model, and I'm a man of my word, so here it is!

Sculpted and rendered entirely in ZBrush. #Zelda #BreathoftheWild2 pic.twitter.com/pIel6c8BoP