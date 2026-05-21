Yoshi and the mysterious Book : attention ! Un bug majeur peut bloquer votre progression - Tous les détails

Yoshi and the Mysterious Book est une des belles surprises du moment sur Nintendo SWITCH 2. Attention cependant car Nintendo vient de confirmer que le jeu renfermait un "bug majeur" très embettant qui bloque votre progression si, par malheur vous partez à la chasse au Morphénix un peu trop vite...

Sur ses réseaux, Nintendo Japon a expliqué comment ce bug se produisait tout en assurant travailler actuellement à sa correction. Retrouvez la traduction de ces explications ci-dessous.

Nous avons reçu plusieurs demandes concernant le jeu « Yoshi and the Mysterious Book », dans lesquelles des joueurs signalent qu'ils ne parviennent plus à progresser. Nous enquêtons actuellement sur ce problème et pouvons confirmé qu'il survient dans les conditions suivantes : Commencer l'étude du Morphénix avant d'avoir écouté l'explication de Mysterius concernant l'« index », et la terminer sans faire de découverte majeure.

Si vous écoutez ensuite l'explication concernant l'index, vous ne pourrez plus quitter la page

L'explication de l'index apparaît après avoir terminé les 4 chapitres

Nous préparons actuellement une mise à jour corrective et vous tiendrons informés dès qu'elle sera prête.

Nous sommes sincèrement désolés pour la gêne occasionnée et vous prions de bien vouloir patienter encore un peu.

Comme toujours, en attendant d'autres détails, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires !

Pour rappel, Yoshi and the Mysterious Book est disponible dès à présent en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Lire notre test complet ICI et notre revue de presse exclusive

Rejoignez Yoshi pour une nouvelle aventure dans Yoshi and the Mysterious Book, qui fera son arrivée exclusivement sur Nintendo Switch 2 ! Un beau jour, sur l'île où vivent Yoshi et ses amis, un livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel. Ses pages sont pleines d'étranges créatures mystérieuses... et Yoshi décide de s'y plonger pour les étudier ! Yoshi peut interagir avec elles de plusieurs façons. Il peut essayer de les manger, sauter dessus, ou même encore les porter sur son dos ! Utilisez les capacités de Yoshi pour faire toutes sortes de découvertes sur les créatures qui peuplent les pages de Mysterius. Certaines font éclore les fleurs... d'autres soufflent des bulles... laissez-vous guider par votre curiosité pour explorer les pages dans leurs moindres recoins et aller de découverte en découverte !

Et toujours :