Yoshi and the Mysterious Book se dévoile avec une nouvelle vidéo appétissante sur Nintendo Switch 2

Encore un peu de patience, Yoshi and the Mysterious Book sera là dans quelques jours en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Si vous êtes fans des jeux Yoshi, et que vous avez lu notre aperçu, vous savez déjà que le jeu s'annonce adorablement énorme et que, donc, vous allez l'acheter (ou pas).

cependant, si vous êtes déjà prêt à jouer, inutile de regarder la vidéo ci-dessous qui vous en dévoile beaucoup avec de nouvelles créatures et de nouvelles mécaniques de jeu...

Retrouvez ce nouveau trailer de présentation, une première publicité et une vidéo de "combat" de boss sur cette page.

Pour rappel, Yoshi and the Mysterious Book sera disponible le 21 mai 2026 en exclusivité sur Nintendo SWITCH 2. Lire notre preview exclusive ICI.

Rejoignez Yoshi pour une nouvelle aventure dans Yoshi and the Mysterious Book, qui fera son arrivée exclusivement sur Nintendo Switch 2 ! Un beau jour, sur l'île où vivent Yoshi et ses amis, un livre parlant du nom de Mysterius tombe soudainement du ciel. Ses pages sont pleines d'étranges créatures mystérieuses... et Yoshi décide de s'y plonger pour les étudier ! Yoshi peut interagir avec elles de plusieurs façons. Il peut essayer de les manger, sauter dessus, ou même encore les porter sur son dos ! Utilisez les capacités de Yoshi pour faire toutes sortes de découvertes sur les créatures qui peuplent les pages de Mysterius. Certaines font éclore les fleurs... d'autres soufflent des bulles... laissez-vous guider par votre curiosité pour explorer les pages dans leurs moindres recoins et aller de découverte en découverte !

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