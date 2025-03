Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition dévoile son trailer de lancement - Notre avis avec notre test complet

La sortie de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est enfin là. Et pour l'occasion, Nintendo vient de publier un superbe trailer de lancement qui rappellera de bons souvenirs aux connaisseurs et ne pourra qu'exciter la curiosité des ignorants.

Dire que le jeu est initialement sorti en 2015 , en exclusivité sur Wii U, c'est incroyable ! Il n'a pas pris une ride et au contraire, il semble encore plus fantastique et spectaculaire. On pourra dire que la Wii U aura permis à la Switch de briller du début à la fin !

Pour en savoir plus sur cette Definitive Edition, ses améliorations et son chapitre inédit, nous vous invitons à lire notre test (très) complet (et très long) ICI

Pour rappel, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est l'un des derniers "grands" jeux Nintendo prévus sur Nintendo Switch en 2025 , avec avec Metroid Prime 4: Beyond et Légendes Pokémon : Z-A. Il est disponible dès jeudi sur Nintendo Switch.

NOTRE TEST DE XENOBLADE CHRONICLES X: DEFINITIVE EDITION SUR NINTENDO SWITCH

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lire aussi :

,

Présentation de Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch

Luttez pour votre survie et explorez une vaste planète inconnue dans Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sur Nintendo Switch. Cette version du RPG de science-fiction épique est enrichie de contenus additionnels, dont de nouveaux éléments scénaristiques ! C'est ici que se construit notre avenir Nous sommes en l'an 2054. La Terre a été détruite au cours d'une guerre entre deux espèces extraterrestres et l'humanité est au bord de l'extinction. Un petit nombre de survivants, embarqués à bord du vaisseau « La Grande Blanche », fait un atterrissage en catastrophe sur une planète inexplorée du nom de Mira. En tant que membre du BLADE, votre mission sera de tout mettre en œuvre pour assurer la survie de l'humanité. Bienvenue sur Mira Mira est une planète extraterrestre constituée de vastes océans, de plaines gigantesques, d'immenses chaînes de montagnes, de jungles exotiques et de bien d'autres régions qui renferment chacune des secrets et de terribles menaces. Au cours de vos aventures, vous pourrez vous déplacer librement sur toute la surface de la planète et explorer de nombreuses zones, admirer leurs écosystèmes prendre vie sous vos yeux et affronter de gigantesques créatures inconnues afin d'obtenir de précieuses ressources. L'art du combat Faites votre choix parmi un large éventail de classes, d'attaques spéciales et de compétences pour tirer le maximum d'un système de combat aussi riche que profond. Une fois que vous aurez fait vos preuves au sein du BLADE, vous obtiendrez l'autorisation de piloter et de personnaliser votre propre Skell, un gigantesque exosquelette robotisé taillé aussi bien pour le combat que pour les déplacements à grande vitesse sur la terre, sur l'eau et dans les airs ! Bâtissez la communauté de New Los Angeles En poursuivant l'effort de reconstruction, vous apprendrez à connaître les habitants de New Los Angeles, renforcerez les liens entre les membres de votre équipe, et débloquerez des quêtes qui vous permettront d'obtenir de l'équipement rare et toutes sortes de récompenses. Intégrez la division du BLADE de votre choix pour accéder à davantage de missions et rejoignez des escouades en ligne qui peuvent réunir jusqu'à 32 membres pour entreprendre des missions communes ou bien encore faire face à la menace des Ennemis du monde !

LISTE DES JEUX ATTENDUS EN 2025 SUR NINTENDO SWITCH

Lire aussi :