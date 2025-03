Xenoblade Chronicles X : Digital Foundry compare les versions Wii U et Nintendo Switch

Nouvelle version de XENOBLADE Chronicles X, sorti en 2015 , en exclusivité Wii U, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est désormais disponible sur Nintendo Switch. Si, on vous a déjà dit tout le bien que l'on pensait du jeu dans notre test complet, Digital Foundry a passé le jeu à la moulinette de ses tests de performance.

On découvre ainsi que la nouvelle version améliore énormément de choses. On passe de 720p à 1080p (tout en restant à 30fps- du moins pour le moment...) et les environnements du jeu ont désormais beaucoup plus de détails. Les modèles des personnages ont aussi été entièrement refaits pour le mieux et Digital Foundry note une nette amélioration de l'interface utilisateur.

A l'arrivée, Digital Foundry estime que Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est un excellent remaster digne de celui du premier Metroid Prime sorti en 2023 sur Nintendo Switch. Plus de détails avec les captures d'écran et la vidéo de Digital Foundry ci-dessous.

Pour rappel, Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition est disponible actuellement sur Nintendo Switch.

NOTRE TEST DE XENOBLADE CHRONICLES X: DEFINITIVE EDITION SUR NINTENDO SWITCH

