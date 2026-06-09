Tomb Raider: Legacy of Atlantis : Crystal Dynamics s'explique sur l'utilisation de contenu généré par IA dans le jeu

Tomb Raider: Legacy of Atlantis est un des titres qui a fait l'actualité ces derniers jours. Et si les possesseurs de la Nintendo SWITCH 2 ne peuvent que se réjouir qu'un tel jeu sorte sur la console de Nintendo en même temps que sur les autres plateformes, Crystal Dynamics a du faire face dans la foulée a une polémique concernant l'utilisation de l'IA générative.

C'est un des gros sujets qui agite l'industrie de l'art et du divertissement- et ce n'est que le début.

Jusqu'où l'utilisation de l'IA dans le développement d'un jeu ou même, la réalisation d'un un film, est-elle acceptable ? Crystal Dynamics a tenu à mettre les choses au clair après que certains aient remarqué que la page Steam du jeu spécifiait que l'IA avait été utilisée pour "l'idéation", c'est à dire pour produire des idées et stimuler la pensée créative....

Questionné à ce sujet par Polygon, Jeff Adams de Crystal Dynamics a précisé que l'IA avait été utilisée pour faciliter le travail des développeurs et visualiser des concepts ou des objets :

Chez Crystal Dynamics, nous considérons l'IA comme un outil qui permet à notre équipe de trouver plus rapidement les bonnes réponses Lors des premières phases de développement, nous pouvons avoir l'idée d'un objet pour le jeu. Mais nous ne sommes pas forcément certains de vouloir investir du temps dans sa création par les développeurs. Nous pouvons alors utiliser un outil d'IA générative pour le visualiser. Si le résultat est concluant, nous l'intégrons à notre processus de développement traditionnel. L'équipe peut ensuite le concevoir et le construire. Au final, tous les éléments du jeu final seront créés par des humains. Nous voulons faciliter au maximum la création d'expériences de haute qualité pour notre équipe. C'est ce que les fans méritent.

Dans la foulée, la page Steam du jeu a été mise à jour pour assurer que l'IA avait été utilisée pour créer du "contenu temporaire"et que "les "ressources générées par l'IA" avaient "ensuite été remplacées ou améliorées par des humains afin de préserver la vision créative et artistique de l'équipe de développement. En résumé, les développeurs ont utilisé l'IA pour générer du contenu qui a simplement servi de base ou de modèle aux développeurs. On peut tout de même se demander jusqu'à quand les développeurs continueront à se prendre la tête à reproduire du contenu généré par IA, simplement pour pouvoir dire que tout ce qui est dans le jeu a été créé par des humains...

En attendant d'autres détails, retrouvez la présentation et le trailer de Tomb Raider: Legacy of Atlantis et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

À propos de Tomb Raider: Legacy of Atlantis Poussez l'aventure à son paroxysme dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, une magnifique réinterprétation du jeu qui a défini le genre en 1996. Incarnez Lara Croft et tirez parti de votre intelligence et de vos capacités physiques pour explorer des lieux exotiques ensevelis par les sables du temps, des jungles du Pérou aux ruines de la Grèce antique en passant par les déserts d'Égypte et une mystérieuse île méditerranéenne baignée de mythes. Parcourez des paysages pleins de pièges, déjouez des engins mortels et affrontez de redoutables prédateurs tout en cherchant les morceaux éparpillés du Scion, un objet ancien renfermant une puissance incommensurable. Que vous pilliez des tombeaux depuis toujours ou découvriez l'univers de Lara, Tomb Raider: Legacy of Atlantis vous propose des graphismes épatants grâce à Unreal Engine 5, un design moderne et de nouvelles surprises, le tout en rendant hommage à l'esprit et l'ambiance de la première aventure de Lara Croft. Divulgation de contenu généré par IA L'équipe de développement décrit l'utilisation de contenu généré par IA dans le jeu comme suit. Des outils d'intelligence artificielle ont été utilisés en cours de développement pour faciliter l'exploration initiale et la création de contenu temporaire. Les ressources générées par l'IA ont ensuite été remplacées ou améliorées par des humains afin de préserver la vision créative et artistique de l'équipe de développement.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis sera disponible le 12 février 2027 sur Nintendo SWITCH 2.

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