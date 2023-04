Et si The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom était sorti sur Game Boy ? Demake

L'ultime trailer publié la semaine dernière n'a fait qu'accroître notre impatience de découvrir The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom. Le jeu à l'air riche et s'annonce épique. Si vous avez frissonné à l'écoute du thème du jeu entendu dans l'ultime trailer, vous serez sans doute curieux de le découvrir dans une version 8 bit irrésistible, comme si le jeu sortait en fait sur Game Boy ! La chaîne Youtube New Age Retro Hippie a publié une vidéo de l'intro du jeu comme si celui-ci était sorti sur Game Boy. le résultat est à découvrir ci-dessous. Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom​ sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et toutes les dernières infos sur le jeu ICI

