The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, le film : un fan réalise le trailer d'un film imaginaire grâce à l'IA

Alors qu'il faudra patienter un an et demi avant de découvrir The Legend of ZELDA, le film, un fan a publié sur YouTube le trailer d'un film imaginaire réalisé grâce à l'IA, reprenant des séquences et des personnages iconiques de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de film de ce type (et il y en a déjà pas mal). Il faut s'y faire, l'IA est partout : dans les devoirs des élèves, les blagues des copains (non, je ne suis jamais sorti avec Kim Kardashian), dans les courriers, les projets, les avatars, les génériques et même dans les reconstitutions diffusées dans les journaux télé.

C'est aujourd'hui un outil comme un autre avec lequel on peut faire les pires choses, comme les meilleures. Alors, dans quelle catégorie se trouve ce trailer ? A vous de nous le dire en commentaires.

Pour rappel, The Legend of ZELDA, le film le vrai, sortira dans le monde entier le 7 mai 2027.

