The Legend of Zelda BOTW et TOTK Nintendo Switch 2 Edition - Récap' et aperçu des nouveautés en vidéo

Si pour le 5 juin il ne faudra compter que sur Mario Kart World comme seul gros system seller pour la sortie de la Nintendo Switch, Nintendo compte bien attirer les joueurs qui auraient pu louper les classiques de la Nintendo Switch, ou qui au contraire veulent profiter de ce gap de puissance pour (re)découvrir des classiques. The Legend of Zelda: Breath of The Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom feront ainsi partie de ces nouvelles éditions sobrement intitulées Nintendo Switch 2 Edition. Leur achat sera proposé de 3 manières différentes :

Patch de 10€ si vous possédez déjà la version Nintendo Switch du jeu

Patch "gratuit" si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel

Edition physique ou numérique Nintendo Switch 2 Edition

Si le dernier Nintendo Direct nous a permis de voir de manière assez brève les améliorations techniques et visuelles, une longue vidéo de 7 minutes a été publiée et recense les nouveautés que les joueurs pourront découvrir dans ces nouvelles versions, à savoir :

Résolution et fréquence d'image améliorée

Temps de chargement réduits

Transfert des données de sauvegarde de votre version Nintendo Switch

Deuxième slot de sauvegarde disponible pour chaque jeu sur le même compte joueur (fini la sauvegarde unique par compte)

Compatibilité avec le Zelda Notes, une nouvelle fonctionnalités de l'application Smartphone Nintendo Switch App qui proposera : Un système de navigation type GPS pour localiser les sancturaires et les Korogus Les souvenirs vocaux : des récits audio supplémentaires exclusifs qui renforcent le Lore des jeux Duplicata QR : Système qui vous permettra de partager vos créations dans TOTK avec les possesseurs de l'application Boîte à Objets QR : Système qui vous permet de partager vos objets avec d'autres joueurs Studio Photo : Vous permet de retoucher les captures d'écran prises en jeu avant de les partager sur les réseaux sociaux Mon Profil : Vous permet d'avoir un aperçu détaillé sur votre progression en jeu, et même de débloquer des médailles (équivalent trophées) Statistiques Mondiales : Vous permet de comparer vos stats avec les joueurs du monde entier Tirage du Jour : Une roue de la chance qui vous offre un bonus une fois par jour Scan amiibo : Zelda Notes conserve les données des amiibo que vous scannez en jeu et vous permets de bénéficier d'un bonus d'utilisation

Est-ce que ces différentes améliorations vous motiveront à (re)lancer The Legend of Zelda: Breath of The Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sur votre Nintendo Switch 2 flambant neuve ? Nous vous laissons visionner ces diverses améliorations en vidéo ci-dessous, et nous vous donnons rendez-vous le 5 juin prochain pour la sortie de la console.