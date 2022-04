The Legend of Zelda : découvrez l'étonnant nom de Link dans cette novélisation datant de 1992 de Zelda : A Link to the Past

L'histoire des jeux vidéo est remplie de petites anecdotes et History of Hyrule nous en dévoile (ou rappelle) une autre étonnante. En 1992 pour la sortie de The Legend of Zelda : A Link to the Past sur Super Nintendo, une novélisation du jeu est parue au Japon. Signée Katsuyuki Ozaki, cette adaptation (que vous pouvez consulter ici) prenait visiblement quelques libertés avec l'intrigue et les personnages du jeu original, à commencer par le nom du héros. Si tout le monde sait que le nom du héros de la série The Legend of Zelda est Link, dans les faits, jusqu'à très récemment, ce n'était pas tout à fait vrai puisqu'au début de chaque épisode, les joueurs étaient invités à nommer par eux-mêmes le héros. Link n'était alors qu'un nom générique sensé faire le "lien" entre le jeu et le joueur. L'idée étant qu'en le nommant, le joueur en prenait le contrôle et d'y identifiait. Ainsi, comme dans The Legend of Zelda : A Link to the Past, Katsuyuki Ozaki s'est senti autorisé à attribuer lui aussi un nom au héros de la Legend pour sa novélisation du jeu. Cependant, son choix est pour le moins étonnant. En effet, si on en croit History of Hyrule, dans ce roman, Link s'appelle... Paul ! On ne peut pas dire que ce soit très épique- quoique...

Notez que dans The Legend of Zelda: Breath of The Wild, Link est le nom officiel du héros du jeu et il est impossible de changer son nom, permettant de créer une mythologie plus cohérente.. On peut penser que ce sera désormais le cas pour les épisodes suivants; Retrouvez sur cette page quelques illustrations de la novélisation de The Legend of Zelda : A Link to the Past signée Katsuyuki Ozaki.

