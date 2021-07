The Legend of Zelda : une cartouche NES scellée de 1987 très rare actuellement en vente aux enchères pour 110 000$

Qui dit mieux ?

Ces derniers temps, de nombreuses cartouches NES refont surface et sont vendues aux enchères à des prix totalement fous. Ainsi, l'année dernière une cartouche originale de Super Mario Bros. a trouvé preneur à 114.000$ et plus tard cette semaine , une cartouche rare de Nintendo World Championships sera proposée à 500 000$... Evidemment, tout le monde ne peut pas s'offrir ce genre de petit plaisir rétro mais il semblerait qu'il y ait réellement un public et des fans fortunés prêts à passer à la caisse- sans parler des musées ou des fondations privées. Il est vrai aussi que plus le temps passe, plus ces cartouches deviennent rares surtout scellées et en très bon état. Si vous avez une petite tirelire bien remplie (et que vous ne l'avez pas perdue) vous serez donc peut-être intéressé par une cartouche scellée ultra rare datant de 1987 de Legend of Zelda, le chef d'œuvre de la NES qui vient d'être mis aux enchères sur Heritage Auctions et qui pour l'instant stagne à 110 000$ soit 92 760€. La cartouche est rare car estampillée "NES R" signifiant qu'elle n'a été produite que pendant quelques mois fin 1987 . A partir de 1988, toutes les cartouches ont ensuite été estampillées "NES A". C'est donc d'après le commissaire-priseur une occasion unique de se procurer "un vrai Graal parmi les jeux" .

Cependant, il faut noter qu'il existe une autre variante de cartouche produite avant la "NES R", la "NES TM". A priori, il n'en existerait qu'une seule copie scellée et il n'est pas écrit qu'elle sera mise sur le marché un jour. Donc à ce stade, on peut considérer cette cartouche comme la toute première copie scellée de The Legend of Zelda avec une note (ou Wata) de 9. Vous ne pourrez vraisemblablement pas trouver mieux... Si vous voulez renchérir, rendez-vous sur le site d'Heritage Auctions.

Retrouvez ci-dessous la précieuse cartouche et sa présentation officielle en français

Un vrai Graal parmi les jeux The Legend of Zelda - Wata 9.0 A Sealed [No Rev-A, Round SOQ, Early Production], NES Nintendo 1987 USA. Vraiment, le terme "graal" ne fait qu'effleurer la surface de la description de ce jeu. De tous les jeux que nous avons proposés dans nos ventes aux enchères, cette première copie de production scellée du premier jeu de la série révolutionnaire Legend of Zelda est sans aucun doute l'apothéose de la rareté, de la signification culturelle et des pièces maîtresses de la collection. Un tiercé proverbial de perfection de collectionneur qu'un seul aura l'honneur de s'approprier.



Bien que ce soit une dure vérité, c'est néanmoins une vérité - aucune des copies que nous avons proposées de ce titre auparavant ne pourrait même tenter de tenir une bougie à celui-ci en raison de sa variante incroyablement rare qui détient le statut de production précoce. Cette affaire est tout à fait indiscutable. Il s'agit de la seule copie de l'une des premières séries de production que nous ayons jamais eu l'occasion d'offrir, et que nous aurons peut-être l'occasion d'offrir, pendant de nombreuses années à venir. Étant donné que cette variante n'a été produite que quelques mois à la fin de 1987 avant d'être finalement remplacée par la variante "Rev-A" au début de 1988, cette déclaration n'est probablement pas une surprise pour les collectionneurs. Une seule autre variante précède la variante "NES R" proposée et c'est la variante "NES TM", qui est la véritable première série de production. cependant, il est également largement admis qu'il n'existe qu'un seul exemplaire scellé de "NES TM", et on ne sait pas si cette copie arrivera un jour sur le marché. Essentiellement, cette copie est la première copie scellée que l'on puisse raisonnablement espérer obtenir.



Quant au jeu lui-même, quelle explication est même nécessaire ? Peu de franchises dans le domaine des jeux vidéo pourraient égaler l'importance de la franchise Legend of Zelda de Nintendo . Il résume avec succès tout ce qu'il y a à aimer dans les jeux vidéo : résolution d'énigmes, exploration du monde, narration immersive et conception de personnages incroyable pour n'en nommer que quelques-uns. Il n'est certainement pas étonnant que Link soit considéré comme l'une des principales mascottes de l'entreprise Nintendo !



En ce qui concerne cet exemplaire particulier de la première aventure au monde avec Link, nous n'avons même pas besoin d'une main entière pour compter le nombre d'exemplaires censés exister dans un état scellé à partir de cette série de production "No Rev-A", et cet exemplaire est parmi les plus beaux connus de ces exemples. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu une seule occasion publique de revendiquer cette pièce maîtresse de la collection spectaculaire (ou même proche de son attrait et de sa signification).

Source : Eurogamer