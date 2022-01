The Legend of Zelda: The Mirage Castle : un coup d'œil sur les illustrations d'un livre datant de 1986 dont l'héroïne est Zelda

Sortie sur NES en 1986 , The Legend of Zelda est un jeu qui a immédiatement rencontré un succès phénoménal dans le monde entier, entraînant dans son sillage une foule de produits dérivés, en premier lieu au Japon. Parmi eux, un livre dont vous êtes le héros qui a longtemps fait rêver les fans de la Legend du monde entier et qui aujourd'hui grâce au site History of Hyrule qui en a numérisé chaque page, peut être intégralement feuilleter sur le net. Nommé The Mirage Castle ou Battle of Mirage Castle (selon les traductions) ce livre-jeu sorti dans le sillage du jeu original uniquement au Japon permettait d'incarner Link mais aussi Zelda, en alternance mais aussi de rencontrer d'autres personnages comme le frère de Ganon, le général démon Gaia ou encore la petite fée Fanny. Le père de la princesse Zelda était aussi l'un des protagonistes de l'histoire sous le nom du roi Graham II. Evidemment si vous ne comprenez pas le japonais, il vous sera difficile d'entreprendre la quête du livre. Par contre vous pourrez facilement apprécier ses nombreuses illustrations, délicieusement vintages, dont vous pouvez retrouver les meilleures sur cette page. Enjoy.

Merci à History of Hyrule pour ce morceau d'histoire. N'hésitez pas à faire un tour sur leur site internet et à vous abonner à leur compte Twitter.

I've uploaded my 600dpi scans of, what I'm told, is an absolutely incredible Choose Your Own Adventure gamebook from 1986, The Mirage Castle. Yes, that is Zelda, and you do play as her too, and Ganon has a younger brother, General Gaia~ I love it https://t.co/OU0O9u0XDD pic.twitter.com/9lH5HxePnD