The Legend of Zelda : nouvel aperçu de la mystérieuse Link femme aux cheveux roses

Décidément, c'est la loi des séries. Depuis quelques jours , le premier The Legend of Zelda sorti en 1986 sur NES, se retrouve dans le fil de l'actualité avec des news différentes. Ainsi un fan a recréé la carte du jeu LEGO et les illustrations d'un vieux Livre dont vous êtes le héros ont refait surface. Et aujourd'hui ça continue, une fois de plus, grâce à l'indispensable site History of Hyrule qui remet à la une, un vieux mystère : celui de l'étrange Link-femme aux cheveux roses ! Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cette histoire, sachez que bien avant "Linkle" apparue dans Hyrule Warriors, une version féminine de Link avait illustré les pages du magazine japonais Shonen Captain pour la sortie du premier Zelda en 1986 . En effet, pour présenter le hit de la NES, le magazine avait utilisé plusieurs dessins montrant un Link au féminin; des dessins inédits qui n'ont depuis jamais été réutilisés. Découverte par un fan en 2019 qui en avait partagé des scans sur Twitter (que vous pouvez retrouver sur cette page) cette étrange Link-femme aux cheveux roses n'a jusqu'à présent jamais trouvé de réelle justification. Beaucoup pensent cependant qu'il s'agit d'une erreur du magazine qui aurait peut-être, comme tant d'autres, confondu Link et Zelda.

Si aujourd'hui, cette mystérieuse Linkle avant l'heure revient dans l'actualité, c'est parce que le site History of Hyrule a décidé d'offrir une nouvelle jeunesse aux illustrations disponibles (dont certaines sont, il faut bien le dire de piètre qualité) en les nettoyant et en les scannant à 2400 dpi. Le site a partagé une première illustration "nettoyée" et les cinq autres seront bientôt ajoutées à la galerie du site- là encore un indispensable pour tous les fans. Evidemment, on en reparlera. En attendant retrouvez toutes les images de cette mystérieuse Link sur cette page et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

